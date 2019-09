Lambán pide al PSOE unidad para que el Gobierno cuatripartito sea un "éxito"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha reclamado a su partido "unidad" para que el Gobierno cuatripartito sea un "éxito" y ha apuntado que esta coalición "inédita", lejos de producir "inquietud", debe ser motivo de "orgullo" para los ciudadanos y ejemplo para el resto de España.

"No es de recibo que se nos reclame capacidad para entendernos y que cuando nos entendamos se dude de la solidez de los acuerdos", ha espetado Lambán en el comité regional del PSOE, en sesión extraordinaria, que se ha celebrado este viernes en la sede del partido en Zaragoza.

En su discurso, ante la militancia, Lambán ha sacado pecho del acuerdo alcanzado en Aragón y ha lanzado un aviso: "vamos a tener que sufrir el acoso y el cerco de agoreros de muchos ámbitos de la sociedad que tratan de pronosticar el fracaso del cuatripartito porque así lo desean".

Para defender un Gobierno en el que confluyen fuerzas de distinto bloque ideológico, Lambán ha reconocido que ya antes de las elecciones reclamaba para la Comunidad una gobernanza "transversal" instalada en la "centralidad".

"Me parecería, y me lo parece también para España, que son tiempos en los que no cabe afrontar la política desde posiciones enfrentadas a muerte", pues son muchos los desafíos y las incertidumbres como para abarcarlos desde la "homogeneidad ideológica". Entre esas incertidumbres ha señalado una posible desaceleración económica, la guerra comercial entre Estados Unidos y China o la salida del Reino Unido de la UE.

Después de las elecciones, ha añadido, el resultado apoyaba esa expectativa de transversalidad y obligaba a una composición de Gobierno con "mayorías heterogéneas" que, según Lambán, sólo podía liderar el PSOE.

El acuerdo suscrito por las cuatro fuerzas (PSOE, PAR Podemos, CHA), y que incluye 132 medidas, para que Aragón pueda navegar a "velocidad de crucero" demuestra para Lambán que la coalición era posible.

Esa coalición llegó además con "pocas renuncias ideológicas" y tras un ejercicio que ojalá, ha dicho, se hiciera en la política nacional porque, a su juicio, las diferencias entre la izquierda y la derechas "son menores" de lo que evidencia el "ruido político".

"Cuando una fuerza política se pone a pensar en los ciudadanos y el territorio, las posibilidades de llegar a acuerdos son infinitas y enormes, y esto es justamente lo que ha ocurrido en esta ocasión", ha manifestado.

Por ello, Lambán ha pedido a los suyos un "plus de compromiso" y "responsabilidad" al entender que el éxito de este Gobierno cuatripartito depende sobre todo del PSOE que es el que tiene 24 diputados de los 35 que sostienen el Ejecutivo, lo que les obliga a ser "más responsable que nadie".

Por ello, ha apelado a la unidad convencido de que si el funcionamiento de la organización estuviera más "ajustado" y con una "mayor coherencia entre los territorios", la maquinaria política del partido funcionaría con más eficacia.

"Ya no son disculpables ni admisibles las divisiones desde ningún punto de vista o las reticencias a apoyar la unidad del partido", y ha añadido: "a nadie en los próximos años se le va a tolerar ni permitir un ápice de quebranto de esta unidad"

En este sentido, ha aclarado que fue materialmente imposible, "salvo milagros telemáticos", someter el acuerdo del cuatripartito a un referéndum de la militancia como ordenan los estatutos del partido.

Por último, en alusión a la situación del PSOE en Aragón, Lambán ha resaltado la presencia territorial de la formación que, tras los comicios locales, gobierna en 27 de las 33 comarcas; en las tres diputaciones provinciales y en 330 municipios, además de en la Comunidad.