Lambán presume de gestión y culpa a Podemos de no estar aprobada la renta básica

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha defendido este viernes su gestión a lo largo de la legislatura, que ha calificado de "prolífica", aunque ha lamentado que no se haya podido aprobar renta social básica, y ha culpado de ello a Podemos, por considerar que sería una "baza" electoral para su Gobierno.

"Llegamos al Gobierno para cumplir un compromiso electoral clarísimo de recuperar los servicios públicos y los derechos" tras una legislatura "atroz" en recortes y para Lambán, la alianza de izquierdas ha permito que lo fundamental de ese compromiso esté "sobradamente cumplido".

Así, en declaraciones a los medios en una visita a las obras de reforma y acondicionamiento del Pabellón "San Juan de Dios" del Centro de Rehabilitación Psicosocial "Virgen del Pilar", ha destacado los avances que ha habido en servicios públicos unidos al crecimiento económico, al descenso del paro y al cumplimiento del déficit permitido.

Entre otros logros de su mandato, ha citado los progresos en materia de sanidad, con un incremento presupuestario de 412 millones hasta situarlo en cerca de 2.000 frente un recorte la pasada legislatura de 264 millones, con la puesta en marcha de los hospitales de Alcañiz y Teruel como "hitos más significativos", la oferta de empleo publico o la reducción de listas de espera, del 62 % entre diciembre de 2014 y el mismo mes de 2018.

"Ha habido un gobierno que ha sido consciente del tesoro que tenía con sus profesionales de la sanidad" y de la necesidad de invertir para que se tradujera en una mejora del servicio que se presta a los aragoneses, ha enfatizado Lambán.

Asimismo, y en respuesta al PP, ha asegurado que es "una falsedad absoluta" que las obras del hospital de Alcañiz están paralizadas porque el dinero consignado en el plurianual se esté dedicando a otras cuestiones y ha incidido en que los populares deberían saber que la Intervención no autoriza "jamás" una obra que no tiene presupuesto, y el Gobierno la controla periódicamente para que se cumplan los plazos y "no hay ningún indicio de que se vayan a incumplir" y la dotación de este año se mantiene "intacta".

"Este gobierno no incurre en ningún tipo de falsedad o ilegalidad", ha zanjado el presidente, quien se ha referido también a lo conseguido en educación, como la incorporación de 1.500 docentes a la escuela pública, el plan de infraestructuras con 153 millones o el mantenimiento de cien escuelas rurales que con el anterior Gobierno habría cerrado por el número de alumnos con los que cuentan.

Además, ha valorado los avances en servicios sociales, con un instituto que cuenta con el presupuesto "más alto de su historia", lo que ha permitido que el número de personas dependientes atendidas haya aumentado de 16.000 a 29.000 y que el de beneficiarios del Ingreso Aragonés de Inserción haya crecido de 3.500 a 7.000.

Estas cifras ponen de manifiesto, ha dicho, el cumplimiento del compromiso con la recuperación de los servicios públicos, y además de manera "responsable" en la gestión de la hacienda pública, con una reducción del déficit a lo permitido tras heredarlo por encima del 2 por ciento del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi siendo "la más recortadora".

Todo eso, ha remarcado, desmintiendo los pronósticos "agoreros" de que la izquierda gestiona mal la economía, ya que Aragón lleva dos años siendo la comunidad con un mayor crecimiento económico y la que más ha reducido el paro desde julio de 2015, desarrollando el autogobierno en cumplimiento con el Estatuto de Autonomía y siendo "fieles observantes" de la Constitución y, por tanto, de la unidad de España "como un bien político en sí mismo".

La crítica a su gestión, ha dicho, corresponde a otros, aunque ha lamentado "profundamente" que no se haya aprobado la ley de renta social básica y ha culpado de ello a Podemos.

Porque el Ejecutivo, ha reiterado, cumplió con su compromiso, la presentó en las Cortes en febrero de 2016 y la formación morada, a su juicio con un "cálculo equivocado", no ha querido que salga adelante al considerar que podría dar resultados electorales "fastuosos" a su Gobierno cuando aprobaron una igual en la Comunidad Valenciana.

No obstante, ha afirmado que Podemos ha sido "un aliado parlamentario muy leal, en general", ya que gracias a su grupo se han aprobado tres presupuestos que han hecho posible la recuperación de los servicios públicos.