Lambán reafirma su liderazgo y no «va a tolerar» divisiones internas

El secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, dejó ayer muestra inequívoca de que al lograr gobernar Aragón se ha afianzado como líder férreo de su partido, algo que siempre le ha preocupado sobremanera. Por eso, en el comité regional que ayer celebró el PSOE lanzó varias advertencias a los dirigentes de su formación para demostrar que va a dirigir su partido con mano de hierro como garantía de que funcione el Gobierno que lidera el PSOE y que comparte con otras Podemos, CHA y PAR.

Por ello, Lambán pidió «unidad y responsabilidad» a la militancia. «No nos podemos permitir lujos de desencuentros internos. Si fuera mayor la cohesión, la eficacia del partido sería todavía mayor y a nadie se le va a tolerar ni un ápice de quebrante», dijo. «Ya no son admisibles las divisiones o las reticencias a apoyar la unidad del partido», precisó. Como promotor de parte de las disidencias internas en su partido a nivel federal hace tres años, no quiere que eso pueda surgir en Aragón. De hecho, la composición de su propio Gobierno ha demostrado que quien manda en el PSOE es él y tiene premio quien le apoya. La revisitación de la clásica máxima de Alfonso Guerra de que quien se mueve no sale en la foto. Y lanzó un mensaje a las federaciones del territorio: «Tenemos motivos para estar contentos, pero seguramente deberíamos pensar que si todavía afináramos más el funcionamiento interno de la organización, si todavía fuera mayor la coherencia entre todas las partes del territorio, la eficacia del partido como maquinaria política sería aún mayor».

Su rechazo a cualquier atisbo de crítica interna también las extendió a las voces que puedan surgir de fuera, que consideró un acoso propio de «agoreros». Según dijo, el pacto supone «una autopista por la que Aragón viajará a velocidad de crucero».

«No es de recibo que se nos reclame capacidad para entendernos y cuando nos entendamos se dude de la solidez de los acuerdos. Vamos a tener que sufrir el acoso y el cerco de agoreros de muchos ámbitos de la sociedad que tratan de pronosticar el fracaso del cuatripartito porque así lo desean», añadió.

El presidente recordó que se trata de un pacto «inédito» que bien podría extrapolarse a España y precisó que las diferencias entre la izquierda y la derecha «son menores» de lo que delimita el «debate político», dijo. «Conseguimos un proyecto de gobierno con partidos de posiciones distintas y lo hemos hecho con muy pocas renuncias ideológicas y programáticas», apuntó. Negó ayer que existan diferencias entre la izquierda y la derecha y señaló que las que hay «son menores» de lo que delimita el debate político. E insistió en que los resultados electorales obligaban a una composición de gobierno «necesariamente transversal» e «instalada en la centralidad».

Por otro lado, el presidente volvió a reclamar al Estado los más de 400 millones de financiación autonómica que se adeudan debido a la falta de acuerdo político. «Nos pertenecen y sin ellos no se puede sostener el sistema».