Lambán reclama que los regantes se sumen al debate sobre el agua

La revisión de los consensos en Aragón sobre el Pacto del Agua deberá servir para «encontrar soluciones» a algunos de los conflictos enquistados de forma que no se quiebren los acuerdos ya alcanzados. Con este planteamiento, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, manifestó ayer su voluntad de sumar a la mesa de diálogo al presidente de la comunidad de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, por ser la más importante de la cuenca del Ebro y que se ha mostrado contrario a este debate. «Le llamaré para que reconsidere su posición», dijo el socialista.

Los regantes altoaragoneses temen que este proceso de diálogo anunciado por Lambán ponga en riesgo los planes de regulación del río Gállego, fundamentales para acabar todo el sistema de riegos que requiere la provincia. Algo que a juicio de Lambán no corre riesgo con la revisión del pacto. «El sistema de Riegos del Alto Aragón necesita completarse de una vez y los agricultores que están esperando agua desde hace años tienen que tener una respuesta lo antes posible, y eso requiere de acuerdos», manifestó durante una visita al hospital San Jorge de Huesca.

REGULACIÓN DEL GÁLLEGO

Lambán dijo entender a Trillo al considerar que los regantes del Altoaragón «han visto modificados varias veces los proyectos de regulación del Gállego». Sin embargo, consideró que los pactos necesitan «incorporar nuevos actores» para poder afrontar obras que han tenido confrontación social.

El presidente autonómico destacó que en el actual contexto la política nacional «no es favorable a las políticas de modernización de regadíos» de forma que es «absolutamente fundamental» que el Gobierno del país reciba «noticias nítidas» de lo que los aragoneses quieren hacer con las regulaciones y los regadíos. «Si no somos capaces de emitir señales de acuerdo, de consenso y de voluntad de acabar con este problema que nos lleva entreteniendo varios años, a lo mejor Madrid resuelve por nosotros», manifestó.

A pesar de que no quiso entrar a valorar alguna de las polémicas pendientes sobre el Pacto del Agua para no influir en el diálogo –como por ejemplo, las presas de Mularroya, Yesa o Almudévar– sí que consideró que el horizonte del Biscarrués es «bastante sombrío» por encontrarse judicializado. «Quien no vea esa realidad es que no quiere verla o está ciego», indicó sumándose a las tesis del presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Miguel Gracia.

Por su parte, el consejero de Vertebración del Territorio y presidente de CHA, José Luis Soro, se mostró partidario de «sentarse a hablar» en la mesa de diálogo del agua anunciada este fin de semana «sin líneas rojas» porque «han cambiado muchas cosas» desde el 1992. Los aragonesistas (junto con Podemos) siempre se han mostrado críticos con algunos aspectos del Pacto del Agua.

«Si en los años 90 se pudo llegar a un acuerdo, en el 2020 deberíamos ser todavía más capaces de sentarnos a hablar, sin predeterminar cuál va a ser el resultado de esa negociación», aseguró el dirigente.