Lambán rehúye ahora criticar la negociación de Sánchez con ERC

El presidente de Aragón, Javier Lambán, rebajó este lunes el tono en sus afirmaciones sobre las negociaciones del PSOE con ERC, y afirmó, en declaraciones a los medios en la inauguración de una terminal logística en Monzón, que se atendrá a «lo que diga» la comisión negociadora socialista. Únicamente insistió en que es necesario un Gobierno «cuanto antes», en interés del país y de Aragón.

Comprobado que el PP no va a dar ningún paso atrás en su negativa a facilitar un Gobierno con Podemos, y que Ciudadanos se mantiene en la tesis de un tripartito con PSOE y PP que parece inviable, Lambán no insistió en sus críticas a los independentistas ni en sus apelaciones al centro-derecha para que reflexione. «Sobre este asunto he opinado de manera suficientemente clara para que todo el mundo conozca mi opinión», se limitó a recordar.

«Respecto a lo que vaya a pasar los próximos días, que va a ser decisivo, me atengo a lo que vayan diciendo los responsables de las negociaciones de la comisión ejecutiva federal del PSOE», aseguró Lambán, quien añadió que, «como presidente del Gobierno de Aragón, lo que demando es que cuanto antes haya un Gobierno en España, porque Aragón necesita un gobierno con el que hablar».

El presidente de la DGA tendrá oportunidad de exponer su postura a Pedro Sánchez en la ronda de contactos telefónicos que está manteniendo estos días. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, aún no se sabe cuándo se producirá esta llamada, aunque se espera que sea pronto.

Quien sí tiene cita es el presidente de Canarias y secretario general del PSOE en esta comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, que hablará este martes con Sánchez. Este lunes minimizó la crisis interna abierta en el PSOE a cuenta de la negociación con los independentistas, con declaraciones cruzadas entre el catalán Miquel Iceta y los díscolos Lambán y Emiliano García Page, de Castilla La Mancha.

El canario limitó el descontento a «uno o dos» barones territoriales. «Somos 17 secretarios generales (autonómicos) y yo he escuchado a una o dos voces críticas. Los demás están en la propuesta de caminar con un acuerdo constitucionalista, que esté dentro de la legalidad, como no puede ser de otra manera, porque otra cosa no la aceptaría jamás el PSOE», aseguró Torres.

TERUEL EXISTE, EL MIÉRCOLES

La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha citado mañana en el Congreso al único diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, en el marco de la ronda de contactos para la investidura. Al encuentro, a mediodía, también acudirá el número dos de los socialistas en la Cámara Baja, Rafael Simancas, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.