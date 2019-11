Lambán tacha de "desleal" a ERC e insiste a PP y Cs en que piensen "en España" y no impidan un Gobierno

Javier Lambán tildó este viernes a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de partido «desleal», e insistió al PP y a Ciudadanos para que piensen «en España» y no obstaculicen un Gobierno de PSOE y Podemos, para que este no tenga que depender de los nacionalistas.

Así lo expuso el secretario general del PSOE aragonés durante su discurso de análisis político en el comité regional del PSOE aragonés, que se celebró este viernes por la tarde en la sede zaragozana del partido.

Lambán se remontó hasta la Segunda República para repasar las deslealtades de ERC, en referencia a la proclamación del Estado Catalán que acabó por llevar a prisión a Lluis Companys en 1934. Unas deslealtades que se repiten «en los últimos años», con ejemplos como el de febrero de este año, «no aprobando los presupuestos y abocando a elecciones», que se tuvieron que repetir. Pero también lo han sido «con nosotros» (los aragoneses), expuso Lambán, al hacer «saltar por los aires» el acuerdo que ya tenía la DGA y el Gobierno estatal con el consejero Santi Vila, y el beneplácito de Puigdemont, para el retorno de los bienes eclesiásticos, afirmó.

Defensa

Lambán admitió que, si llega a haber acuerdo con ERC, tendrán que «asumirlo y defenderlo», porque no les pueden acusar de echarse en sus brazos aquellos que no han dejado otra opción. Pero animó a populares y liberales a reflexionar y, por «responsabilidad patriótica», evitar este desenlace, con el que «la gobernanza será más pesimista» para el país.

El jueves, durante la celebración del consejo plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y con la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, delante, el presidente del Gobierno de Aragón consideró que no tocaba hablar de la situación catalana. Este viernes, en casa y frente a su militancia, copó sin embargo buena parte de su media hora larga de intervención.

De hecho, también se adhirió a las tesis de Josep Borrell para animar a la izquierda ideológica a salir del «error» histórico que vincula al nacionalismo con el progresismo, cuando son «insolidarios» y contrarios al eje de la «igualdad» que defiende la izquierda.

Sea cual sea la fórmula, el aragonés subrayó que «este país no puede aguantar mucho más sin Gobierno y sin presupuestos». Y Aragón en concreto, tampoco.

En cuanto al acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, aparte de que las circunstancias impidieron cualquier otra alternativa, e incluso un «debate en la sociedad» sobre lo más conveniente, afirmó que él votó a favor «con convicción», entre otras cosas por coherencia, habiendo pactado en Aragón.

En su intervención ante la militancia, aparte del panorama nacional, Lambán abordó también una de sus grandes obsesiones (o decepciones) de las últimas semanas, la irrupción de Teruel Existe en el panorama nacional, siendo primera fuerza y dejando, junto al PP, sin representación en el Senado a los socialistas turolenses. A los que descargó de toda responsabilidad.

Chantaje

Lambán reiteró que el hito de la agrupación de electores es un fenómeno «peligroso», porque supone complicar más una gobernabilidad ya difícil con unos partidos autonómicos que vienen «chantajeando» a los Gobiernos nacionales para darles su apoyo.

Lambán consideró que partidos «sin modelo de Estado ni sociedad, dispuestos a pactar con quien sea», no son una buena noticia, más allá de la atomización política. El presidente de Aragón se mostró dolido con la «injusticia flagrante» de que el PSOE no fuera primera fuerza en Teruel, cuando cree que ningún partido «ha hecho más méritos» para ello, con inversiones en el aeropuerto, Dinópolis, Javalambre o el «mimo» puesto en Andorra.

Por lo demás, Lambán defendió la fortaleza del cuatripartito, pese a las pruebas de la las preguntas de la oposición y las pasadas elecciones generales, con hitos como la aprobación de los presupuestos y la llegada de la multinacional Amazon.