Lambán trabaja para tener un sistema de telefonía vía satélite para emergencias

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado este sábado que trabajará para la instalación de un sistema de telefonía vía satélite que evite la incomunicación en situaciones de emergencia como las vividas esta semana en las comarcas afectadas por la borrasca Gloria en municipios de las provincias de Zaragoza y Teruel.

Así lo ha anunciado durante la visita que ha girado a la localidad turolense de Mosqueruela para conocer sobre el terreno los efectos de este temporal que ha dañado especialmente a la provincia y en la que ha estado acompañado por la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, y de la alcaldesa del municipio, Alba Lucea.

Lambán, quien ha paseado por la localidad y ha departido con los vecinos sobre la situación vivida esta semana, se ha trasladado posteriormente a La Iglesuela del Cid y lo hará esta tarde a Cantavieja, donde recibirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios, Lambán ha agradecido la visita del presidente Sánchez, para que "vea con sus ojos" lo que ha pasado y "oiga" la petición de ayuda de Aragón para que también a esta Comunidad lleguen las ayudas del Ejecutivo central que el Consejo de Ministros prevé estudiar el próximo martes.

Por el momento se están evaluando los daños en infraestructuras públicas y propiedades particulares para poder cuantificarlos, un análisis que podría estar hecho de forma definitiva "mañana", según ha avanzado Lambán, quien desconoce si podrán debatirse las peticiones de Aragón en el Consejo de Ministros del martes, pero no tiene "ninguna duda" de que en "en un momento u otro" entrarán.

Esta es la petición que va a trasladar a Sánchez esta tarde, con la esperanza de que será satisfecha "de forma satisfactoria", ha dicho, y de que se pueda hacer "cuanto antes" para resarcir "a todos y cada uno" de los afectados en los puntos de Aragón en los que han sufrido los daños.

El presidente aragonés ha agradecido a todos los operativos que han trabajado estos días en el territorio, cuya coordinación ha sido "excelente", ha valorado que no haya que lamentar daños personales en Aragón y aunque ha pedido disculpas a los vecinos por los días de sufrimiento vividos, también se ha felicitado porque las administraciones han respondido de forma "próxima a la perfección".

Ha destacado que situaciones como estas sirven para tomar nota y mejorar y en este sentido, para evitar las situaciones de "aislamiento" por la interrupción de los servicios de telefonía fija y móvil, ha planteado utilizar la vía satélite, que no se ve afectada por estos fenómenos meteorológicos.

La consejera Mayte Pérez, que ha presidido esta semana las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), ha recordado que se han visto afectados por esta emergencia 143 pueblos (109 en Teruel y 34 en Zaragoza) y ha agradecido el trabajo llevado a cabo también desde los ayuntamientos y vecinos de estos municipios.

Este sábado se está restableciendo la normalidad, ha dicho, aunque se mantiene el nivel 1 de emergencia, no hay ningún núcleo incomunicado y se están limpiando accesos a las granjas.

Sí permanecen sin luz un centenar de vecinos todavía y un número similar sin teléfono y se ha caído esta mañana la señal en Codos, que estaban reparando técnicos de Endesa y Telefónica.

Pérez ha recordado que se ha habilitado el correo electrónico borrascagloria@aragon.es para que los alcaldes envíen los daños estimados, que ya había una docena, y les ha pedido "celeridad" para poder tener una estimación este fin de semana con la vista puesta en el Consejo de Ministros del martes.

La alcaldesa de Mosqueruela, por su parte, ha destacado la labor de coordinación de los operativos intervinientes y el tiempo de reacción, así como que no haya habido daños personales ni materiales en la localidad salvo el "trastorno" para algunos vecinos de no poder acceder a masías y fincas y por no poder atender al ganado.

Según informa Fernando Valero, los vecinos de Cantavieja afirman que hacía años que no nevaba tanto por esta zona, quizá desde los años 70. La población no ha sufrido particularmente los efectos del paso de la de la borrasca 'Gloria', los que se han llevado la peor parte han sido los ganaderos. Los rebaños que se encuentran en masías a cierta distancia de la población,no han recibido alimento durante varios días. También se han desplomado varias cubiertas en las naves y los ganaderos no han podido acudir por falta de accesibilidad en los caminos cubiertos de nieve. Afortunadamente esa situación se ha resuelto ya en el 99% de los casos.

La localidad turolense aguarda con expectación la llegada de Pedro Sánchez, alrededor de medio millar de personas se han concentrado en la travesía del pueblo para esperar la llegada del vehículo que trae al presidente desde Castellón. Efectivos de la Guardia Civil vigilan los accesos.

La visita del presidente del gobierno a Cantavieja comenzará en la Plaza España, donde le recibirán las primeras autoridades y los operativos que han trabajado estos días en la comunidad aragonesa. Posteriormente pasará por el polideportivo hasta llegar al aserradero Maolso, afectado por las nevadas. Una vez concluya la visita de Sánchez en Cantavieja volverá a Castellón dónde tomará un avión con destino a Málaga para asistir a la entrega de los premios Goya.