Lambán: "Usar Cataluña para reclamar la Travesía Central del Pirineo es dar la razón a los secesionistas"

Lambán nadie pide que la Junquera no siga siendo española, solo que también existen otras opciones para el envío y recepción de mercancías a Europa, y además con un coste menor en Km., por ejemplo de Extremadura, de Castilla León y Castilla la Mancha, parte de Andalucía y no digamos desde Aragón, no vayamos a dejar y defender toda la estructura industrial y de transporte heredada del franquismo, evolucionemos, digo yo, ya que todas son compatibles,