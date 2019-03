Lambán valora en Ejea contar con un círculo íntegro para producir alimentos

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha visitado este sábado la XVI edición de la Feria de Ejea en la que ha valorado la importancia de poder completar todo el círculo íntegro de la producción de alimentos en la zona para que se puedan generar rentas y riqueza, así como crear nuevos puestos de trabajo.

"Para que todo eso ocurra, es fundamental que haya transformación de alimentos y divulgación de alimentos", ha defendido en su localidad natal Javier Lambán, a la vez que ha recordado que desde el Gobierno se va a poner en marcha próximamente una campaña para la promoción de los alimentos aragoneses a nivel nacional.

Sobre la manifestación de este viernes del 8M, en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, Lambán ha explicado que asistió y sintió "una inmensa satisfacción" porque "hacía años" que no participaba en una manifestación con tanto "entusiasmo" y en la que se mirara al futuro "con tanto optimismo como "desbordaron" las calles en Zaragoza, así como en Huesca y en Teruel y en numerosas localidades de la Comunidad.

También se ha mostrado convencido de que el movimiento feminista es "imparable y la igualdad real y efectiva está cada vez más próxima" para lo que ha resaltado la importancia de las políticas publicas a las que su Gobierno, que ha afirmado "ha sido feminista", ha dedicado parte de recursos e iniciativas a la igualdad, pero también ha recordado que esa igualdad no se consigue "solo con políticas públicas".

Lambán ha destacado que en esa manifestación era importante que "las gentes se movilicen, no solo las mujeres. Ayer era importantísima la presencia de mujeres pero también la de hombres".

Al respecto de la elaboración de las listas en su partido, el PSOE, para las próximas citas electorales, en su condición de presidente de la formación ha recordado que están siguiendo un proceso de elaboración "novedoso en España" siguiendo el mandato del 39 Congreso Federal que establece proceso muy participativo en el que todos los nombres que las compongan deben ser el resultado de "la voluntad de los militantes en las asambleas".

No obstante, ha puntualizado que es un proceso en el que no ha participado porque "lo pilotan las ejecutivas provinciales, pero como socialista me enorgullece se produzca bien".

En cuanto a la campaña ha subrayado su creencia de que han cumplido "de manera eficiente" con los compromisos que adquirieron en 2015 y ahora están inmersos en un "esfuerzo" de actualización y renovación del proyecto para 2019 que pretenden que obedezca a las nuevas necesidades y a los prooblemas de la sociedad aragonesa pero basado en los logros anteriores".