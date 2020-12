La lavandería del Servet alcanza su pico de rendimiento con el covid

No hay rincón que el covid no haya trastocado. Incluso en servicios como la lavandería del hospital Miguel Servet de Zaragoza está condicionando el trabajo rutinario y retrasando los procesos de lavado debido a que el virus, por su alta contagiosidad, ha obligado a cambiar el formato. «Las máquinas están al máximo de su rendimiento», aseguran fuentes del centro. Anualmente, el hospital lava cerca de 4.000 toneladas de ropa (de prácticamente todos los centros sanitarios de Aragón) en turnos de mañana y tarde, de lunes a viernes, y también durante las mañanas de sábado y domingo.

La cantidad, debido a la pandemia del coronavirus, no se ha incrementado y sigue siendo la misma, pero el problema está en que el trabajo y el manejo ha cambiado con la pandemia, la intensidad del lavado es más alta, el doblado se realiza a mano y todo lleva a una ralentización de los pasos fruto del riesgo que supone la enfermedad. «Hay personal sanitario que se cambia ahora hasta dos veces al día de ropa tras estar con pacientes covid. Eso es algo que antes no pasaba», añaden.

Es decir, la ropa de uniformidad ha aumentado mucho y su lavado, según explican, requiere más trabajo que el de unas sábanas. Además, entre el material hay muchas batas de protección, que tienen poco peso, y necesitan ser tratadas con programas específicos. «Hasta marzo Infecciosos era solo un planta; ahora el vestuario de este tipo lo es prácticamente todo», remarcan.

Cambios en Huesca

En el servicio del Servet trabajan unas 140 personas y no solo se atiende material del Servet, donde trabajan unos 8.000 sanitarios, sino que el listado es extenso y, salvo el Royo Villanova y el Clínico, prácticamente todo llega a esta instalación. Asimismo, se acoge ropa de todo el sector II de Zaragoza que incluye a los centros de Atención Primaria, los de especialidades Ramón y Cajal y San José y también el hospital Militar. Este último fruto del convenio entre Sanidad y el Ministerio de Defensa y por el que también hay allí personal del Servet trabajando.

Además, toda la ropa del 061 también se lava en estas máquinas, al igual que la del sector sanitario I, que incluye el Provincial, los centros de salud de la zona y al centro Grande Covián. Más allá de Zaragoza, Alcañiz y los tres centros de Teruel (Polanco, San José y psiquiátrico) también envían su material, y desde Huesca llega de los hospitales de San Jorge, Provincial, psiquiátrico, Barbastro, Jaca y el consorcio de Fraga. Aunque en estos últimos ha habido cambios en la última semana.

El Salud, dada la situación límite de la lavandería del Servet y tras una petición de la dirección para aligerar algo el ritmo, ha firmado un contrato de emergencia hasta finales de este mes para que el material de Huesca, Barbastro y Jaca se lave en otro lugar. «Se trata de una situación puntual y que hay que entenderlo dentro de la situación de pandemia», señalaron fuentes de Sanidad.

De hecho, desde hace unos días estos hospitales ya gestionan el material por su cuenta y no envían nada al Servet. La situación, si fuera necesario por la evolución epidemiológica, se podría prorrogar, aunque desde la DGA indican que la intención sigue siendo devolver la ropa de Huesca al Servet cuando las condiciones mejoren.

Máquinas de 17 años de antigüedad

El servicio, que se encuentra en la parte trasera del gran hospital, cuenta con unas máquinas que tienen 17 años de antigüedad. Su ritmo elevado es viable, pero desde la dirección también argumentan que la salida de la ropa de la provincia de Huesca «permitirá mejorar» los tiempos de respuesta de entrega de material limpio a los centros.

Es decir, cuando un cargamento sucio llega al Servet esta ropa no se puede almacenar; debe ser tratada de manera prácticamente inmediata para que sea devuelta a su centro de origen. Esta situación también repercute en el material del propio hospital, que no es lavada con más o menos prioridad, sino que se adecua a los procesos y a los tiempos de llegada. En cualquier caso, reducir la carga del sistema con la salida de la ropa de Huesca permitirá también ahora incrementar la producción de la lavandería para el Servet, donde trabajan 8.000 personas.

CGT pide un turno de noche, pero la DGA no lo contempla

El sindicato CGT criticó hace unas semanas la salida de la lavandería del Servet de los uniformes del personal sanitario de centros sanitarios de Huesca y Barbastro, que ya están siendo tratados en otro servicio. El colectivo planteaba la opción de realizar un turno de noche en el hospital para que esta ropa pudiera seguir siendo lavada en la instalación, pero desde Sanidad apuntan que esta opción es inviable. «Es una cuestión que no plantea porque la noche se guarda para hacer mantenimiento», señalaron. De hecho, las máquinas tienen 17 años de antigüedad, están al límite de su funcionalidad y, por tanto, más expuestas a averías. Debido a esto, la lavandería cuenta con un equipo propio de mantenimiento. «Atienden exclusivamente este servicio y la noche para cualquier incidencia es básica», apuntaron fuentes del Ejecutivo.

Por otro lado, CGT también apuntó a la posible pérdida de puestos de trabajo tras la salida de la ropa de los hospitales de Huesca, pero la DGA negó tal situación y afirmó que la plantilla mantiene su puesto de trabajo en el Servet. En cualquier caso, el sindicato denunció que esta «externalización», tal y como ellos la califican, «no se ha negociado con la Junta de Personal ni informado al personal del servicio», señalaron. «Las personas trabajadoras de la propia lavandería tenían propuestas que hacer y no han sido ni siquiera escuchadas», indicaron. La DGA mantiene que esta circunstancia es puntual y viene sobrevenida por la coyuntura de crisis sanitaria. Cuando la situación mejore, la ropa de los hospitales de Huesca, Jaca y Barbastro volverá al Servet.