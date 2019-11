"Le controlaba todo, ella tenía que hacerse selfies para saber con quién quedaba"

Tercera sesión del juicio con jurado en la Audiencia Provincial de Zaragoza por el conocido como crimen machista del mata león. Hoy ha sido el turno de la familia, las amigas y el hombre con el que mantenía una relación extramatrimonial la víctima. Todos han coincidido en el “infierno” en el que vivía Raquel, de 37 años, y que David Pellicer Criado “la controlaba” hasta el punto de que le exigía que se hiciera un selfie (fotografía) para saber con quién estaba en cada momento cuando él no estaba presente. La víctima falleció estrangulada por el método del mata león el 25 de junio del 2018 en la vivienda que ambos compartían y después de que ella le pidiera romper la relación.

Ante el jurado popular, María Ángeles, madre de la víctima ha explicado que en varias ocasiones su hija le dijo que iba a cortar la relación “pero que no lo hacía por la niña de ambos, de 10 años”. “Él se ponía hecho un basilisco con cualquier cosa, yo le decía que por qué le aguantaba, pero ella me pedía que le respetara porque iba a ser peor”, ha destacado, mientras lamentaba “haber respetado la voluntad” de Raquel, ya que “si me hubiera metido, esto (por el asesinato) no hubiera pasado”. Esta mujer también ha aseverado que David Pellicer “le creó muchos complejos” a su hija. “Siempre decía que si estaba gorda, que estaba vieja, que estaba pálida…”, ha destacado.

Preguntada por las acusaciones sobre si Raquel había sido víctima no solo de malos tratos psíquicos, sino físicos, esta mujer ha resaltado los comportamientos violentos de Pellicer en el interior de la casa. “Llegó a romper una baldosa de una pared”, recordó.

Los dos hermanos de la víctima han incidido en lo mismo, añadiendo que David Pellicer “no ayudadaba nada en casa, que no atendía como dice a la niña” y que se creía el dueño de la casa, a pesar de que él no era el que llevaba todo el dinero en casa. Le han definido como un jeta, que trabajaba lo justo.

AMIGAS DE LA VÍCTIMA

El jurado popular también ha podido escuchar a las amigas de Raquel que, curiosamente todas ellas eran compañeras de la frutería en la que trabajaba. Una muestra más del control férreo que, según los testigos, David Pellicer ejercía sobre su mujer y madre de una niña que en el momento del crimen estaba junto a su abuela en el pueblo.

“Mi amiga no quería ni mantener relaciones sexuales, pero él la obligaba y la insultaba diciéndole que no ejercía ni de mujer”, ha afirmado una de ellas, quien ha añadido que en una ocasión Raquel le contó que trató de estrangularla una vez. “Me contó que la cogió del cuello y que luego él se echó a llorar, que le pidió perdón y que iba a cambiar”, ha detallado.

Otra de sus compañeras de trabajo ha resaltado que Raquel tenía que pedir permiso para salir de casa y que en algunas ocasiones compraba marihuana al acusado para tuviera algo de manga ancha.

El hombre con el que tuvo relaciones extramatrimoniales ha destacado, por su parte, que las citas eran esporádicas, debido a la situación “de vigilancia” en la que estaba sometida y que el plan de Raquel era romper la relación con David Pellicer para iniciar ellos una de forma oficial. Ha destacado que le observó moratones y que ella le decía que “era de mover cajas de de fruta, pero no coincidía con las zonas en los que tenía los hematomas”.

El juicio continuará mañana con los informes de los forenses del IMLA. David Pellicer Criado afronta 28 años de prisión por un delito de asesinato y otro de malos tratos continuados.

Habrá ampliación.