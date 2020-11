La ley contra las trabas burocráticas de Aragón llegará en un mes

El Ejecutivo aragonés aprobará en diciembre, en la reunión del Consejo de Gobierno del día 9 o del 23, un proyecto de ley para eliminar las trabas burocráticas para su tramitación en las Cortes por el procedimiento de lectura única, dando participación a los grupos parlamentarios, pero buscando el formato más rápido, según anunció ayer en el pleno el presidente del Gobieno de Aragón, Javier Lambán, ante la pregunta formulada por el portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo. Una de las llamadas «líneas naranjas» por la formación liberal para garantizar su apoyo a los presupuestos de la comunidad, que se formalizó este jueves.

«Todas nuestras propuestas son importantes, pero especialmente la eliminación de las trabas burocráticas, que acaban desesperando al más templado, es de las más necesarias para crear riqueza y empleo», manifestó Pérez Calvo, que se congratuló después, cuando Lambán dio a conocer el calendario de tramitación del proyecto.

El presidente detalló que la previsión es aprobar el proyecto de ley del día 9, y si no es posible, el 23, y que el Gobierno de Aragón está a la espera de la normativa que está elaborando el Ejecutivo central al respecto para que no sean contradictorias, y que si para esas fechas no está, se presentará la aragonesa. Entre otros aspectos, la norma autonómica supondrá una revisión del silencio administrativo y de los procesos de autorización y cambios en la orientación de Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente y en las leyes de Hacienda y Subvenciones.

Además, Lambán reconoció que «tendemos a la simplificación burocrática por dos vías: la que exige la pandemia y la simplificación del acceso de los ciudadanos a la tramitación de expedientes». Lambán subrayó que, entre ellos, se encuentran los expedientes del Inaem y que espera resultados «muy positivos» respecto del Inaga y para que a 25 de diciembre sean admitidas a trámite las peticiones de autorización de las operadoras de renovables.