Las limpiadoras del Servet estallan por la sobrecarga de trabajo

Las empleadas de limpieza del hospital Miguel Servet de Zaragoza, que realizan este servicio a través de la empresa contratista Clece, denunciaron este lunes la falta de personal y la sobrecarga de trabajo que sufren, un problema que viene de años atrás pero que se ha agravado a raíz de la crisis sanitaria del coronovirus. Así lo denunciaron en la concentración que tuvo lugar a las puertas de la Ciudad de la Justicia de la Expo con motivo del juicio que debía de celebrarse por el despido en el mes de mayo del 2019 de Conchita Martínez, una trabajadora fija con 13 años de antigüedad que estaba en situación de baja laboral.

La protesta, convocada por la federación de servicios FeSMC-UGT Aragón, contó con la participación de medio centenar de empleadas que exigieron la readmisión de su compañera. «Fue una represalia hacia la trabajadora y supuso una forma de amenazar al resto plantilla ante el elevado número de bajas fruto de la sobrecarga de trabajo y las precarias condiciones en las que desempeñan su labor», aseguraron fuentes de dicho organización sindical, que es el mayoritario en el sector de la limpieza sanitaria dependiente del Servicio Aragón de Salud.

«La plantilla actual del Servet es totalmente insuficiente», aseguró Ana Urbano, responsable del sindicato de limpiadoras de FeSMC-UGT, que responsabilizó de ello al Salud por el pliego de condiciones técnicas que estableció en la última adjudicación del servicio. Hace tres años, este centro hospitalario contaba con 342 limpiadoras, 74 menos de las que Clece tiene actualmente (268), según datos de la sección sindical de UGT. «No contratar lo que tiene que contratar para realizar bien el trabajo», lamentó. «Tampoco se sustituyen las bajas ni los mocosos y las vacaciones, a la mitad que antes», agregó.

HASTA UN 22% DE LA PLANITLA EN SITUACIÓN DE BAJA

La escasez de personal está obligando a que una trabajadora llegue «a triplicar las zonas que debe limpiar» dentro de su jornada laboral, ya que además no se realizan horas extra. «La gente está agobiada y estresada de tanto trabajo», apuntó Urbano. Este es uno de los motivos, agregó, del elevado a absentismo por incapacidad temporal que se produce en la contrata. En algunos momentos ha llegado a estar de baja el 22% de la plantilla.

Ni siquiera las mayores necesidad de limpieza que exige la crisis sanitaria han servicio para reforzar la mano de obra con que cuente el servicio. «Solo al principio del estado de alarma se amplió la plantilla porque obligó hacerlo el Salud, pero en junio empezaron a despedir a todo el personal contratado», indicó la sindicalista.

En cuanto al despido de Conchita, UGT recordó que no es el único caso y lo atribuyó a «represalias para meter miedo a la plantilla». El juicio no llegó a celebrarse finalmente. La jueza no apreció motivos para la nulidad de la extinción del empleo e instó a las partes a llegar un entendimiento, como así ocurrió. Clece reconoció el cese laboral como improcedente, lo que supone una indemnización de 33 días por año trabajado. «Es una pena. Lo que pedíamos era la readmisión porque se trata además de una trabajadora con una edad muy complicada (59 años) para su reinserción laboral. Ella solo quería volver a trabajar», se lamentaron desde el sindicato.

PENDIENTES DE UNA NUEVA LICITACIÓN DEL SERVICIO Y DEL CONVENIO COLECTIVO

En Aragón hay en torno a 1.100-1.200 trabajadores dedicados a la limpieza de centros de salud y hospitales públicos, la gran mayoría mujeres. Hace unos cinco años eran 1.500 personas, pero las sucesivas licitaciones del servicio han ido recortando la plantilla, según UGT, que lo achaca sobre todo al último concurso, que fijó como criterio para la adjudicación la superficie a limpiar en lugar de las horas de trabajo. «Ha habido recortes en todos los sitios, pero el mayor problema está en el Servet», aseveró Urbano.

El sindicato exige por ello que el nuevo pliego de condiciones que prepara la DGA recupere el modelo anterior para poner coto al problema de falta de personal. De los 23 lotes en que se organiza el servicio, 18 están hoy en manos de ISS Facility Services y el resto se reparte entre Clece (hospital Miguel Servet), Ferroser (el Provincial) y Sacyr (Royo Villanoa y área uno de centros de salud). El sector también está pendiente la renovación del convenio del sector, que expiró en el 2017 y se mantiene vigente hasta el 2021 por ultractividad. «Llevamos tres años negociando pero no hay manera de llegar a un acuerdo», lamentaron desde UGT.