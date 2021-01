Llega la segunda dosis de la vacuna a Teruel: "Hay que ser prudentes ahora para poder celebrarlo"

El proceso de inoculación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el covid sigue su curso en Aragón. Este miércoles ha sido el turno de los mayores y de los trabajadores de la residencia Rey Ardid de Teruel. Joaquina Blasco, de 90 años, ha sido la primera en recibir el pinchazo, “que ha ido bien” porque no le ha dolido. Con la primera inyección, ha contado, no tuvo ninguna reacción así como con ninguna vacuna que le han puesto hasta ahora. “Llevo poniéndome la del constipado desde que nací y no me ha pasado nada”, recalcaba.

A pesar de todo, Blasco no se mostraba muy optimista todavía con el fin de la pandemia porque “aunque aquí no haya (covid), habrá en otras partes”, lamentaba la anciana. Ella misma superó la enfermedad sin apenas síntomas y se ha dicho muy feliz de pasar este tiempo con sus compañeros en la residencia. “A seguir peleando”, ha zanjado.

Paquita Antón, de 87 años, ha sido otra de las afortunadas. “Yo ya lo había pasado pero no tuve fiebre ni nada. Estaba inmunizada pero ahora mejor”, ha dicho. Antón también ha lanzado un mensaje para los más jóvenes: “Se creen que para ellos no va (la enfermedad), pero va para todos. Que se vacunen todos y que no sean imprudentes. Que se esperen todavía que tienen que poder celebrarlo”. Paquita ha contado también que “ahora” tiene dos bisnietas gemelas y que las ha visto por fotos que le llevan a la residencia. “Son preciosas. Una es morenica y la otra rubia”, ha asegurado.

Su hija le ha ofrecido irse con ella a Estocolmo, “que hay muchos lagos”, pero Paquita ha afirmado que no le apetece viajar y que en la residencia está muy bien. Como en Teruel en ningún sitio, claro. Lino Hernández, con 91, ha sido otro de los inmunizados en la mañana de este miércoles y también se ha mostrado muy contento: “Venimos con la intención de superar la salud que tenemos. Y no solamente la nuestra, en general. Que recuperemos lo que todo el mundo deseamos, que es la salud y el bienestar. Eliminar la epidemia”.

Aurora Piñero ha sido también una de las trabajadoras de la Rey Ardid que ha recibido la vacuna, por lo que, a falta de unos días para que haga efecto, ya cuenta con la inmunización completa. “No tuve ningún efecto secundario con la primera y tenemos mucha esperanza después de tantos meses esperando la vacuna”, ha declarado. Ignacio Gómez es uno de los auxiliares de enfermería del centro y para él, “la vacuna significa la luz al final del túnel”.

“Hemos tenido un brote hace no mucho tiempo y han fallecido muchas personas, aunque menos de la que nos esperábamos y eso nos alivia”, ha mencionado. Noelia Royo, otra de las trabajadoras del centro, se ha mostrado esperanzada por volver a la normalidad. “Los residentes tienen muchos ánimos de que esto acabe. Animaría a todos los que se lo están pensando porque es una vacuna más pero es la mejor herramienta que tenemos para luchar contra la enfermedad”, ha zanjado Royo.