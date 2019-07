José Ignacio Latorre: «Lo único que ha avanzado es el conocimiento científico»

-Ha participado en la Bienal de Física de Zaragoza con una conferencia sobre la divulgación de la mecánica cuántica. ¿Esto es posible?

–Espero que sí. He dado conferencias de divulgación a todo tipo de públicos: empresarios, políticos, colegios o periodistas. Y siempre son muy bien recibidas. La mayor parte de las personas que acuden a un acto de este tipo no saben qué se van a encontrar. Por eso me gusta que salgan satisfechos.

–¿Qué descubren sobre mecánica cuántica?

–La gente detecta que lo que explica la mecánica cuántica es algo de verdad. Puede parecer una respuesta demasiado profunda, pero en esta época de noticias manipuladas cuando te enfrentas a la ciencia profunda ves que no existe ninguna instrumentación del discurso. Que el único objetivo es comprender. Eso es lo que la gente más aprecia. El contacto con la realidad.

–Estas cuestiones siempre se relacionan con la ciencia ficción...

–No exactamente. Por ejemplo, la gente tiene relación con la mecánica cuántica a través de los centenares de millones de transistores de los móviles, pues se basan en la física de los semiconductores, una parte de la mecánica cuántica. Es algo que se usa constantemente al abordar el comportamiento de las partículas atómicas y subatómicas

–Pero solo unos pocos son conscientes de ello...

–Vivimos en una sociedad acomodada a caballo del éxito científico. Cuando nace un aparato que sirve a nuestras vidas no se tiene en cuenta el recorrido tecnológico que tiene detrás. El mundo está tan acelerado que no da tiempo a comprenderlo.

–¿La tecnología es capaz de mejorar la sociedad?

–La ciencia es el elemento con más capacidad de transformación de una sociedad. Ahora vivimos de forma diferente a la época babilónica por los avances científicos, pues nuestra organización social no ha cambiado, seguimos inmersos en guerras. Lo único que ha avanzado es el conocimiento científico.

–¿Percibe un interés mayor por la divulgación científica?

–Está aumentando. La divulgación es difícil, pero nunca habíamos tenido tantas invitaciones para explicar la ciencia. Hasta los empresarios se interesan porque la mecánica cuántica transforma la propia economía. Y entre los jóvenes este cambio está siendo impresionante.

–Usted por el momento no tiene canal de Youtube...

–La divulgación tiene muchas facetas. Esta bien que existan los youtubers, que se llevan la mejor parte. Pero hacen falta libros especializados, y periodistas, y programas escolares, o experimentos en las calles. Mi labor es transmitir el conocimiento que se produce en los laboratorios. Yo divulgo a los divulgadores.

–¿Cuál será el próximo cambio radical amparado por la mecánica cuántica?

–Tendrá que ver con los sensores. Serán cada vez más precisos y eso nos dará una capacidad de anticipación que no imaginamos.