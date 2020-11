El local liberal de la estación de bus de Zaragoza desalojado el sábado está alquilado como estudio de fotos

Debajo de las dársenas del bus de la estación intermodal de Zaragoza, entre coches aparcados en el sótano -3 y escondido en lo que fue el servicio de paquetería de la terminal, se encuentra un local perteneciente a una asociación privada en el que se organizan charlas de colectivos sociales, pero también fiestas sexuales de intercambios de parejas y orgías de tipo gangbang. La Policía Nacional lo descubrió en el nuevo estado de alarma, elevó una propuesta de cierre por incumplir el aforo, y ahora el Gobierno de Aragón, arrendatario del espacio, quiere revisar el contrato que inicialmente era de estudio de fotografía.

En la capital aragonesa hay cuatro clubs de temática swinger o pareja liberal a los que el covid-19, al igual que a la hostelería, les ha hecho bajar la persiana. La discreción es la máxima y los empresarios con los que este diario se ha puesto en contacto quieren seguir estándolo, si bien reconocen que hay aplicaciones de teléfono móvil exclusivas para seguir consumando este tipo de encuentros. Casas particulares u hoteles son los lugares escogidos. El que salió del anonimato por la intervención policial, a pesar de ser un secreto a voces especialmente entre los trabajadores de la estación, es el conocido como el Sótano del Deseo.

De puertas para fuera parece un local abandonado a la salida del parking a la calle Rioja, pero nada más lejos de ello. Detrás de una puerta en la que todavía está el cartel de acceso restringido excepto para el personal autorizado hay otra de madera con dos faroles. Le llaman la puerta del deseo que da paso a otra estancia alargada presidida por una barra de bar y unas estancias divididas por unas cortinas negras. La luz de neón hace mas tenue un ambiente que busca la discreción. Según un usuario consultado, para acceder al mismo es necesario ser socio o ir acompañado por uno de ellos. Una vez recibido el visto bueno es la zona de la barra del bar donde se producen las presentaciones. Si hay rechazo no se puede insistir y lo que pasa ahí dentro se queda ahí. Nadie se conoce cuándo sale de la puerta.

De forma muy diferente lo describe uno de los tres socios de esta asociación, quien asegura que allí no se producen encuentros sexuales. «Es un lugar donde se realizan charlas, por ejemplo, para el colectivo LGTBI y también cursos de maquillaje o fotografía», señala tras ser preguntado por cuál es su actividad y por qué en el contrato de alquiler se destaca que es un estudio de fotografía.

De hecho, niega que la noche en la que la Policía Nacional llamó al timbre y pasó por esa puerta del deseo se estuviera realizando en el interior del local un encuentro sexual. «Fue una reunión para ampliar socios, con la crisis esta del covid-19 muchos se han ido, se les hizo tarde y decidieron cenar allí, no pasó nada más», insiste a la vez que asegura que no se incumplió el aforo, tal y como destaca la Policía Nacional a la que avisaron desde el servicio de seguridad de Adif porque oyeron música pasadas las 23.00 horas que salía del local. Fueron propuestos para sanción siete personas, además del cierre del local tanto por las infracciones administrativas detectadas como por la propia actividad de intercambios sexuales. Algo que según la Policía chocaría con las elementales normas de prevención de contagios del covid. Cuestión esta última que, según este socio, no se les ha comunicado de forma oficial más aún porque niega cualquier organización de una fiesta de este tipo. Hasta ayer era visible de forma pública en redes sociales este espacio, pudiéndose observar fotos del interior, así como carteles de fiestas bisexuales, la celebración de un san Valentín liberal o fiestas para chicos en la que la temática es vestir exclusivamente bóxer. También la posibilidad de bar, si bien este socio asegura que las consumiciones alcohólicas «las paga cada socio».

La intervención policial ha hecho que el Ejecutivo autonómico haya planteado al Consejo de Administración de la sociedad de economía mixta participada al 85% por Aragonesa de Estaciones de Autobuses SA y el Gobierno de Aragón en un 15% que estudie su viabilidad por entender «que la realización de fiestas no es una actividad propia de este lugar». El contrato podría rescindirse.