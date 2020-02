Lola Ranera: «Azcón no se siente alcalde y sigue ejerciendo de oposición»

–Lleva tres legislaturas en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿esperaba acabar como portavoz del grupo municipal del PSOE?

–Es un reto total. Tenemos la suerte de que ya han pasado ocho meses y de que la máquina esté a tope para funcionar y desalojar a los gobiernos de derechas.

–Su nombre estaba en las quinielas, pero no era el único. ¿Por qué cree que han apostado por usted?

–Lo han hablado en el partido y lo que puedo hacer es agradecer a Javier Lamban y a Juan Antonio Sánchez Quero que me hayan propuesto. Aspiro a que me hayan elegido porque soy una persona a la que le gusta sumar.

–¿Qué cambios se van a ver a partir de ahora en el PSOE municipal?

–Habrá otras formas, pero porque soy de otra manera. Pilar Alegría ha dejado una huella muy buena en este grupo municipal.

–¿Qué objetivos y prioridades se marca como portavoz?

–Queremos hacer una política de sumar y tender la mano, porque lo que es bueno para los ciudadanos, lo es para el PSOE, porque somos el partido que más nos parecemos a la sociedad. Tenderemos puentes pero solo si los niños, las mujeres y las conquistas sociales están por delante.

–¿Esos puentes también serán entre Zaragoza y la DGA?

–Sí, y con el Gobierno central también.

–¿Esta nueva responsabilidad le obligará a dejar la presidencia de El Rabal?

–Lo valoraré. La junta me encanta y a mí me gusta vivir en mi barrio, estar con la gente y el tejido asociativo.

«Cs ha sido un fraude. No es lo que prometía, que era apostar por la socialdemocracia»

–Se dice que con su nombramiento el partido ha vuelto a tomar el control del grupo municipal. ¿Es así?

–El partido ha estado siempre en el grupo, y al revés. Cuando se trabaja en un partido se hace desde la lealtad. No hay ninguna toma del partido.

–¿Qué le pasa a la izquierda que está tan dividida y enfrentada?

–El PSOE siempre ha estado ahí, tenemos una historia de 140 años, y luego han ido naciendo partidos a partir de plataformas sociales. Tenemos que luchar desde toda la izquierda.

–¿Es Alberto Cubero (ZeC) el portavoz de la izquierda?

–No, es el partido más votado, que es el PSOE. Incluso más votado que el propio alcalde, Jorge Azcón, a quien le voy a pedir que nos respete, que somos diez concejales y el partido con más apoyos.

–¿No se sienten respetados?

–Es que Azcón no se siente alcalde porque no se lo esperaba y aún no se ha creído lo que es, y por eso sigue ejerciendo de portavoz de la oposición. Conoce muy bien la ciudad, pero tiene que ser alcalde y buscar los consensos, no montar jaleos porque ni se respeta a él ni a los demás.

–¿Tiene buena relación con Azcón?

–Nos conocemos desde hace muchos años.

–¿Y con Lambán?

–Sí, muy buena. Llevo mucho tiempo en el partido.

–¿Qué le va a pedir al alcalde?

–Queremos pedirle que se estudie la posibilidad de realizar una revisión y modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) porque está obsoleto y la ciudad ha cambiado mucho. Y también queremos que nos explique qué quiere hacer con La Romareda.

–El PSOE incluía su reforma, ¿apoyará al Gobierno?

–Si el proyecto es para el interés general, sí. Pedimos hacer una comisión especial para hablar de transparencia y el gobierno votó en contra y fue un error. Este proyecto tiene que ser el resultado del consenso político y social y hay que preguntarse qué Romareda queremos.

–¿Qué Romareda quiere el PSOE?

–Primero nos tienen que traer un proyecto y las posibilidades de financiación. Además, habrá que hacer una modificación del PGOU y en todo ese proceso puede haber plusvalías que queremos que reviertan en la ciudad. A partir de ahí, hablaremos.

«Perdimos la oportunidad de poner en marcha la línea 2 por las malas relaciones»

–En la anterior legislatura la línea 2 del tranvía no salió adelante por la falta de consenso entre los grupos de la izquierda y ahora el Gobierno PP-Cs ha enterrado el proyecto. ¿Se siente responsable?

–Perdimos la oportunidad de ponerla en marcha, sí, por la mala relación. Cuando llegó ZeC no se dio cuenta de que los que habíamos gestionado y gobernado los años anteriores fuimos nosotros, y no lo entendió. Las relaciones no fueron fáciles y perdimos la oportunidad.

–¿Qué le parece el nuevo Gobierno PP-Cs?

–Esta legislatura tiene un problema, que Jorge Azcón y su Gobierno son rehenes de Vox y eso es muy peligroso porque están mermando los derechos sociales

–¿Le preocupa?

–Mucho, y sobre todo que Cs haya sido un fraude y no lo que prometía, que era apostar por la socialdemocracia.

–¿Se ve como candidata para el 2023?

–Prefiero ir día a día.