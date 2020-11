La lucha de las embarazadas

Son muchas las mujeres embarazas que durante estos meses están viviendo las continuas restricciones en los centros hospitalarios y en los centros de salud. Unas restricciones que pasan de la cancelación de las clases preparto, a la prohibición de ir acompañada a las visitas para comprobar que todo el proceso va bien, hasta incluso llegar a verse solas durante el proceso de dilatación si estaban dando a luz en el hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

Por todos estos motivos, este viernes una veintena de mujeres, acompañadas de sus parejas e hijos, se concentraron frente al Servicio Aragonés del Salud pidiendo un cambio en los protocolos actuales que, según explicaron en el manifiesto, «están desnaturalizando el embarazo y el parto, asemejándolos a una enfermedad y cambiando el sentido de la propia vivencia de la maternidad». En este sentido, desde Mujeres de Aragón insistieron en que, a pesar de que el Clínico retiró ayer el protocolo que impedía el acompañamiento durante la dilatación, las embarazadas «están sufriendo un trato que no es justo».

En primera persona lo cuenta Nerea Gómez, que embarazada de 32 semanas recibió la noticia de que las parejas no iban a poder a acompañar a las futuras madres. «Cuando me enteré no entendía esta medida retrograda y que no está apoyada por ninguna evidencia científica de lo que necesita una mujer y un bebé durante el parto», aseveró.

Nerea cuenta que ha estado acudiendo sola a todas las ecografías «dejando a mi pareja fuera esperándome y provocando aún más estrés por si algo va mal». Además, también se han tenido que buscar unas clases de preparación al parto debido a que en su centro de salud han sido canceladas. «Es algo que afecta también a las parejas porque ellos se quedan fuera y saben que esta decisión puede afectar a su bebé. En un primer momento él tampoco se creía que estuvieran tomando esta medida», explica.

Nerea cuenta que estos días han seguido de cerca la noticia y que el apoyo recibido por el personal sanitario ha sido imprescindible para conseguir un cambio. «Hemos estado en contacto a través de redes sociales y sabemos que mujeres que han estado en el Clínico esta semana han tenido el total apoyo del equipo de matronas y les han hecho saber que estaban en contra de esto».