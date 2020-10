Luis María Beamonte: «No se pueden restringir derechos sin pensar en las garantías judiciales»

¿Se está desangrando Aragón?

Cuando el último trimestre se registra una caída del PIB del 22,9%, cuando tenemos 75.000 parados, cuando nos encontramos con 15.000 personas en erte, cuando ya se han registrado más de 3.000 expedientes de alquiler sin pagar, cuando nos encontramos con una bajada del consumo, cuando han bajado los ingresos y ha subido la deuda, cuando casi mil empresas han desaparecido, cuando el sector servicios está estrangulado, se puede decir que Aragón se está desmoronando. Ahí están los datos.

Es la tendencia en la mayoría de los territorios...

La situación no es ajena a la situación de España. Este país también se está desangrando. Ahí tenemos los datos que ha dado el propio Gobierno de España. Incluso la Airef ha dicho que podrían empeorar en un escenario de deuda que se van al 118%, un déficit del 11%. Lo más antisocial que le puede suceder a un país es que tanto déficit, tanta deuda y tanto paro lastren las posibilidades de recuperación de toda la sociedad.

¿Es contradictorio elevar el tono como principal partido de la oposición con el compromiso de impulsar un plan de recuperación con el resto de fuerzas políticas?

No solo existe voluntad de colaborar, es que ha sido el PP el que propuso un pacto de recuperación económica y social para Aragón. El pacto tenía como base fundamental medidas estratégicas a poner en marcha. Y estas propuestas fueron acordadas, pero el Gobierno de Aragón solo ha puesto en marcha las propuestas en las que no hay que poner dinero. Y eso a pesar de la modificación presupuestaria que se hizo.

¿Barajan apoyar los próximos presupuestos de Aragón?

Es tan legítimo gobernar como estar en la oposición. Si al final confundimos el papel de la oposición nos vamos a equivocar. Manos no le faltan al Gobierno para aprobar su presupuesto. Solo si fuera un problema de absoluta ingobernabilidad con los socios de gobierno tendríamos que hablar de otra manera. Pero no se da esa situación. No se puede entender que para que esto funcione bien se necesita la unanimidad de todos. Lo que se necesita es que las medidas que se tomen sean las adecuadas. Hasta el momento, desde que comenzó la pandemia, poco recorrido ha tenido el Gobierno de Aragón. Hay consejerías que están absolutamente desaparecidas, que no existen. Hay un vacío tremendo. Aunque tres o cuatro consejeros se saliesen del Gobierno este no se resentiría absolutamente para nada.

¿Qué consejeros son estos?

Ya lo diré más adelante, a lo menor en el debate del estado sobre la comunidad. Lo que es cierto es que este Gobierno de Aragón se construyó para garantizar la supervivencia de algunas fuerzas políticas. Y cada día se está viendo más claramente.

¿Cree que la gestión sanitaria del coronavirus se ha hecho mejor en Madrid que en Aragón?

Son dos circunstancias absolutamente diferentes. El grado de movilidad que tiene la capital de España, Madrid, no es comparable con Zaragoza. Sin embargo, al final del verano tuvimos en Aragón los picos más importantes de todas las regiones de Europa. Y es inexplicable, bueno no. Es explicable por cómo ocurría. Ya lo avisamos que podía ocurrir. Nosotros tras el primer rebrote vimos que no se actuó bien y se ha estado prolongando hasta ahora. Por otro lado, estoy convencido de que cada presidente de comunidad autónoma lo ha hecho lo mejor que ha podido. No creo que exista un ánimo deliberado de no hacer bien las cosas.

¿A qué advertencias no se les hizo caso?

Han sido cosas evidentes. Cuestiones tan palpables como la falta de materiales de protección, la falta de visión para adelantarnos a la propia realidad, la desestructuración o la falta de dirección en las consejerías, que ha sido una vergüenza. Y usted me habla de Madrid, pero si Madrid, Aragón o cualquier otra comunidad de España han tendido un problema este se debe a la inacción de Pedro Sánchez. Cogió el mando único y lo abandonó. Ahí perdimos mucho tiempo. Y ahora en el segundo rebrote ha dejado absolutamente solas a las comunidades autónomas. Esto no se soluciona con órdenes y decretos. Sánchez debe de dejar de pensar que Madrid es un lugar para enfrentamientos.

¿Qué le parece el enfrentamiento entre Ayuso y Sánchez con el estado de alarma?

Los derechos fundamentales no se pueden restringir sin tener presentes las garantías judiciales. Y eso forma parte del respeto que debería tener un presidente del Gobierno. Lo más fácil sería sentarse con la comunidad y analizar las medidas que se pueden tomar para paliar la situación. Se trata de proteger la vida, no es una cuestión de politiquear de una forma tan rastrera como se está haciendo.

¿Qué le parece que Javier Campoy no opte a la presidencia del PP provincial en Zaragoza?

Son decisiones personales. La respeto profundamente. Campoy estará desempeñando un papel determinante en las Cortes de Aragón. Le puedo asegurar que cualquier compañero del PP va a tener sitio dentro de la organización.

¿Quién prefiere que opte a esa presidencia provincial?

Primero tendrán que presentarse los candidatos. Cuando lo hagan ya lo veremos. Puedo decir que este partido funciona con normalidad y con tranquilidad. Y hay espacio para todo el mundo.

¿Está perdiendo apoyos internos en la formación?

Tengo la tranquilidad suficiente al respecto, cuando llegue el momento tomaré las decisiones oportunas. También gozo de la absoluta confianza de la dirección nacional sin ningún género de dudas.

¿Se esperan cambios en otras provincias? ¿Y en Aragón?

Es probable, pero responde a criterios de absoluta normalidad. El congreso autonómico será dentro de más de un año. A nivel nacional aún no se ha hablado de ello.

¿Está dispuesto a repetir?

Queda mucho tiempo. No es momento de empezar a hablar de esas cosas. Yo estoy absolutamente tranquilo.

¿Cree que Jorge Azcón tendrá una posición más predominante en el partido?

Entiendo que a ustedes les gusten estos debates. Azcón ya dejó claro que no se va a presentar a nada. Es una manifestación más que suficiente. Y como usted se puede imaginar, yo con el alcalde de Zaragoza hablo bastante.