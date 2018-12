Luis Zubieta: «Para mantener la población no podemos perder más servicios»

El actual alcalde de Zuera, Luis Zubieta (PSOE), ha sido designado esta semana nuevo presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) en sustitución dela delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez.



–¿Qué puede aportar a la FAMCP en el tiempo que queda antes de las elecciones municipales?



–Quedan seis meses, pero al final siempre es más tiempo. Trataremos de avanzar en lograr garantías para la financiación local. También queremos impulsar la reforma del ICA y cerrar el mapa comarcal. Sin olvidar el reto de la despoblación. Muchos de estos asuntos ya están muy avanzados, con leyes en las Cortes de

Aragón.



–¿Cree que saldrá adelante la nueva financiación de la administración local?



–Este es uno de los asuntos que ya está en las Cortes de Aragón. El propio presidente de la DGA, Javier Lambán, ha dicho que va a intentar que sea una realidad antes de finalizar el mandato. Para nosotros este compromiso es importante y ya hemos tenido varias reuniones al respecto. Todos los alcaldes estamos de acuerdo en que se tiene que garantizar una financiación estable con una ley. Los aportes no pueden depender de los gobiernos de turno. Las alcaldías asumen muchas competencias que no son propias porque las demandan los ciudadanos. Estamos hablando de las escuelas infantiles o el mantenimiento de los colegios o la asistencia social.

–¿Cree que el apoyo cerrado de la DGA a las decisiones de la FAMCP puede desdibujar su labor?



–Creemos que es todo lo contrario. Que un Gobierno autonómico sea sensible y receptivo a lo que dice esta federación es positivo. Y eso no nos priva de autonomía. Aquí existen los sentimientos de los distintos espectros políticos, pero las propuestas finales que planteamos siempre son comunes. La DGA es receptiva, pero no ejerce ningún tutelaje.



–¿Está en riesgo la unidad del organismo por la polémica con el cobro del ICA?



–Nosotros ya hemos trasladado una propuesta conjunta. Entendemos que el ICA es un impuesto medioambiental que tenemos que asumir los ayuntamientos.

Y los más grandes tenemos que ayudar a los pequeños para pagar el saneamiento. En el documento

que hemos presentado proponemos que el ICA sea inclusivo socialmente,

que tenga bonificaciones, y que sea justo. La propuesta que se hizo viene avalada por informes jurídicos. Es una posición común de todos los ayuntamientos y ahí no tenemos debate.



–¿Es posible encontrar puntos de unión entre los grandes municipios y los más pequeños?



–Creo que sí. No hay otra manera de funcionar. Por ejemplo, se ha cargado contra un plan de depuración

que la DGA ya ha paralizado. Ahora todos debemos ser solidarios, pues un pueblo pequeño

no puede asumir la infraestructura. Por otro lado, con nuestra propuesta del ICA ya hemos dicho

que no se va a pagar más.



–¿Habrá una nueva comarca al terminar la legislatura?



–Con la ley de Capitalidad que ya está en marcha se desbloquearon otras leyes paralizadas como

la de la constitución de la comarca central. Es una administración necesaria porque los municipios

del entorno de Zaragoza nos sentíamos agraviados comparativamente con los recursos que recibían otras comarcas. Por el momento se ha hecho con el consenso de todos los grupos. Habrá que ver qué pasa ahora en las Cortes. La mayoría existe. Lo bueno es que su planteamiento respeta

los aciertos organizativos actuales.

–¿Es posible frenar la despoblación en la comunidad?



–Es difícil. Es un reto. Pero es el principal problema que tenemos en Aragón. La evolución de los últimos 50 años ha sido muy negativa. Más de la mitad de la población está en Zaragoza y alrededores. Si esa tendencia no cambia, en los próximos 50 años nos podemos encontrar con un desierto real, no uno demográfico. Esto trasciende a las administraciones y los mandatos. Hacen falta medidas valientes. Si queremos mantener población no podemos perder servicios. Mantener los servicios es fundamental. Si

un pueblo se queda sin escuelas, sin consultorio médico o sin correos, al final desaparece.



–¿Mantendrá iniciativas impulsadas por Carmen Sánchez como la escuela de buen gobierno?



–Asumo como propio lo que Sánchez impulsó. Ha sido una magnífica presidenta en asuntos como

la igualdad de género. Es necesario que lleguen las mujeres las concejalías. Por eso queremos implantar un agente de igualdad local y mantener la escuela de empoderamiento. Tenemos que facilitar más la presencia de mujeres en la toma de decisiones en los ayuntamientos.