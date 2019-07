Malestar interno en los morados por el enunciado de la pregunta

Todo hace indicar que las bases de Podemos se inclinarán por apoyar el documento, a pesar de que hay una fuerte y amplia corriente crítica que lo cuestiona y que es partidaria de apoyar la investidura para neutralizar un Ejecutivo en el que Vox tuviera influencia pero no participar de un Gobierno con otro partido conservador y alejado de Podemos como es el PAR.

Ayer por la tarde surgieron numerosas voces críticas con la forma y el modo en el que se ha alcanzado el acuerdo. La más destacada, la de la diputada autonómica Erika Sanz, que anunció públicamente que no votará: «No participo porque no existen más opciones para que decidan las bases como por ejemplo, apoyar la investidura pero no entrar en ese gobierno y ser oposición, que sería lo que yo votaría ya que creo que podemos ser mucho más útiles a los intereses de la gente trabajadora desde la oposición de izquierdas que dentro de un gobierno con una posición de subalternidad al PSOE-PAR.

Seguramente si esta consulta hubiera pasado por el órgano de dirección que es el Consejo Ciudadano de Aragón, habría habido un debate en el que consensuar todas las opciones pero tampoco ha sido así, quedando la pregunta acotada a la decisión que han tomado muy pocas personas basándose en su intención».

Los 6.800 inscritos activos de Podemos podrán votar por vía telemática el preacuerdo hasta las 20.00 horas de mañana lunes, por lo que el resultado se conocerá «a primera hora» del martes. Deberán responder a la siguiente pregunta:

¿Estás de acuerdo en que las diputadas y diputados de Podemos-Equo apoyen la investidura del candidato propuesto para presidir el Gobierno de Aragón y que Podemos-Equo forme parte del próximo Gobierno de Aragón para poder llevar a cabo las políticas recogidas en el preacuerdo alcanzado, garantizando con nuestra presencia y empuje el carácter más progresista posible de dicho Gobierno?