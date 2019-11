Mamá, papá, voy a ser policía

Cuando la inspectora jefe Aurora Rodríguez tenía 13 años decidió que de mayor quería servir a la gente e investigar actos delictivos. No venía de familia policía, pero estaba enganchada a las series de Colombo, Kojak y McMillan. Ninguno de los protagonistas era mujer, pero ella tenía claro que quería ser como ellos o, al menos parecerlo. Lo consiguió en el año 1987 cuando entró en la escuela que el Cuerpo Nacional de Policía tiene en Ávila, casualmente en su ciudad natal. Tenía 24 años y antes había cursado los estudios de magisterio.

Recuerda como si fuera ayer el momento en el que les dijo a sus padres que quería ser policía. «Me contestaron que no había mujeres en la Policía, pero yo les contesté que cuando yo llegara ya habría», destaca con seguridad y con una sonrisa en la cara que, tal y como resalta, ningún hombre se la ha borrado. En los diferentes destinos en los que ha estado, Rodríguez destaca el compañerismo, aunque reconoce que recibió algún comentario «desafortunado» que siempre recibió respuesta. «Yo nunca me he callado», asevera.

Una rasmia, a pesar de no ser zaragozana de nacimiento, que le ha llevado en estos momentos a estar a dirigir la Unidad de Coordinación Operativa Territorial para toda la comunidad y que, además, está al frente del Área de Derechos Humanos e Igualdad de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Asegura que el cuerpo de seguridad al que pertenece ha evolucionado «con los tiempos, al igual que la sociedad española a la que pertenece». «Ahora vemos un anuncio o un programa de televisión de hace 40 años o menos y nos sorprendemos de determinados comentarios, pues lo mismo ha pasado en la Policía», reseña.

Esta inspectora jefe tuvo 75 compañeras de los 600 policías que salieron de su promoción. Su paso por la escuela policía lo califica de «muy bueno e igualitario». «No nos trataban diferente, salvo para determinadas pruebas físicas que a nosotras nos las sustituían por otras», recalca, mientras admite que al acceder al primer curso estaba «algo asustada», si bien «los compañeros chicos de promoción siempre fueron respetuosos y nada conflictivos», asevera.

Igualdad

Que el nuevo Cuerpo Nacional de Policía nació igualitario al unificarse la Policía Nacional con el Cuerpo Superior de Policía, en 1986, lo tiene claro Rodríguez, quien destaca «que la escuela de Ávila ya se creó con pabellones separados para hombres y mujeres, no hubo que hacer unas instalaciones especial, el concepto nació igualitario».

Después de un año de estudios, esta agente realizó siete meses de prácticas a Vigo. La destinaron inicialmente a la sala del 091. Recuerda a una mujer que la llamaba muchos días para desahogarse. «Un policía siempre tiene que oír a un ciudadano y tratar de ayudarle, hacemos a veces de psicólogos», recalca.

Esos primeros meses dieron para mucho, ya que también estuvo en la Brigada de Seguridad Ciudadana y en Policía Judicial. «Para los delincuentes el hecho de que una mujer les detuviera o les tomara declaración era nuevo y a algunos no les gustaba», afirma, al tiempo que resalta la actitud de un compañero «quien le dijo a un arrestado, a pesar de que yo estaba en prácticas, se dirigiera a mí, que yo era la jefa señalándole las insignias del uniforme que en aquel momento parecía la de los cabos de la Guardia Civil».

Tras las prácticas se fue a Barcelona. Era 1989. Su tarea era investigar el tráfico de drogas en los barrios más conflictivos de la capital condal. Era la única mujer del grupo policial al que pertenecía, pero esta circunstancia no le hizo sentirse especial. Era una más y que fuera enviada al barrio de la Mina, uno de los más peligrosos en aquel momento de la ciudad. Pero su objetivo no era quedarse en la escala básica, sino ascender. Regresó a Ávila, estudió y fue trasladada a Zaragoza. En la capital aragonesa realizó sus primeras prácticas en el Grupo de Homicidios. En aquel momento, los policías que pertenecían al mismo realizaban las investigaciones de las agresiones sexuales. Ahora lo realiza la Unidad de Familia y Mujer (UFAM). «Es una buena idea que sean mujeres policías las que atiendan a las víctimas de la violencia machista, pueden sentirse más cómodas, aunque los compañeros hombres son igualmente profesionales. Lo mejor es que puedan elegir para sentirse cómodas en una situación complicada», manifiesta. De hecho, su visión fue muy tenida en cuenta por el inspector jefe de Homicidios en las investigaciones de violencia sexual.

Formación

Tras acabar el periodo de formación, regresó a Barcelona. Allí la destinaron al Servicio de Atención a la Mujer (SAM) el UFAM de la época que solo estaba implantado en dicha ciudad y en Madrid. Después de un año decidió irse a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF). «Fui con miedo por tratar temas económicos, pero después le pille el gusto», señala. Estuvo ocho años y por cuestiones personales pidió el traslado a la Jefatura Superior de Policía de Aragón, donde continúa.

Fue también en el Grupo de Blanqueo de Capitales. En aquel momento tenía tres hijos (de 6 años, de 4 años y de cuatro meses) y era la inspectora jefe. ¿Cómo se puede estar en todo? Rodríguez es muy clara: «con esa palabra que ahora está de moda y me gusta mucho, la corresponsabilidad». «Es necesario tener un marido con el que repartirte las tareas, vamos como pasa en el resto de trabajos», mantiene, mientras admite «que fue complicado compaginar vida laboral y personal».

Ahora está al frente de la Unidad de Igualdad de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Sabe de primera mano la realidad que se vive en esta institución y certifica que se cumplen todos los planes. No obstante, ella está ahí para atender y vigilar. En estos momentos hay más de 300 mujeres en el Cuerpo Nacional de Policía en la comunidad, siendo Extranjería y Policía Científica donde más hay.

Rodríguez es inspectora jefe a sus 57 años y no descarta la opción de ascender a comisaría. Como ella otras mujeres en España quieren dar un paso importante que permitirá que dentro de unos años haya mujeres al frente de las jefaturas superiores. Es una cuestión de tiempo, no hay techos de cristal.