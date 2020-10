Unas 300 personas se reúnen en la Plaza del Pilar para pedir el fin de la monarquía

Unas 300 personas se han congregado esta mañana en la plaza del Pilar de Zaragoza para pedir el fin de la monarquía y la instauración de una república en España. Entre múltiples banderas tricolor, los allí congregados cantaron y proclamaron soflamas contra el rey emérito, Juan Carlos I, por los últimos escándalos que se han conocido sobre su figura. Entre los convocantes había diferentes organizaciones, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el Partido Comunista de España en Aragón y Zaragoza en Común, entre muchas otras. La manifestación ha tenido lugar, además, en otras 22 ciudades de España pero en la capital aragonesa ha tenido un componente especial: los organizadores pidieron apoyos para acabar de conformar una plataforma de apoyo a la república que se está gestando en la ciudad y que todavía no tiene nombre. Los antecedentes están en la ‘catorcedeabrilada’ (sic) que se organizó en 14 de abril de 2019 en el parque Bruil. El objetivo es utilizar de nuevo esa fecha, en la que en 1931 se proclamó la segunda república, para reivindicar cada año el legado republicano en España y exigir el fin de la monarquía. En el manifiesto que se ha leído se ha defendido que “esta segunda ola de la pandemia” está demostrando la “debilidad del sistema” y las “limitaciones del sistema autonómico”. Por ello, exigieron el inicio de un proceso constituyente que acabe con el reinado de Felipe VI y que blinde los derechos sociales. Asimismo, los convocantes han protestado también por la “injusticia” que supone que el rey Juan Carlos no pueda siquiera ser juzgado por sus presuntos delitos que ha cometido. “La jefatura del Estado no puede heredarse como se hereda una cuenta en Suiza”, han proclamado. El acto ha finalizado con el ‘Canto a la libertad’ de José Antonio Labordeta, que han entonado todos los asistentes a coro y con un escueto “¡Viva a la República!”