Marión defiende que la asistencia sanitaria rural es equiparable o mejor que la de Zaragoza

El gerente del Salud, Javier Marión, ha defendido durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón que la asistencia sanitaria en el medio rural es "equiparable o incluso mejor" que la se presta en Zaragoza. "Podemos decirlo sin temor a equivocarnos", ha asegurado Marión, que ha intervenido a petición del grupo parlamentario de Ciudadanos.

Entres las razones a su afirmación, Marión ha asegurado que la ratio de profesionales por habitante en Atención Primaria es "muy superior" en zonas como Calatayud, Alcañiz o Barbastro en comparación con Zaragoza ciudad. "En estos sectores rurales hay 846 habitantes por médico y en Zaragoza son 1.550. Así que teniendo en cuenta estos datos, se puede afirmar que nuestro medio rural es uno de los que más profesionales por paciente tiene de España", ha reiterado el gerente del Salud. Marión ha rechazado así las acusaciones vertidas desde Ciudadanos, PP y Vox, cuyos portavoces han asegurado que las dotaciones de recursos y el personal son escasos.

Desde Cs, la diputada Eli Sacacia ha criticado la gestión de los ambulatorios o consultorios sanitarios de muchos pueblos, "que corren a cargo de los ayuntamientos" y ha considerado "escasa" la subvención por parte del Salud de un millón de euros para dotar a estos espacios (más de 800 en toda la comunidad) de mobiliario y equipamiento. "La media de 1.000 euros para cada consultorio y para obras la mayor cantidad no llega a 30.000 euros. Los ayuntamientos deben pagar facturas, encargarse del mantenimiento, pagar nóminas y, en algún momento, abonar material sanitario que Sanidad considera optativo", ha esgrimido Sacacia.

Respecto a esto, el gerente ha dicho que "existe una colaboración ejemplar" entre el Salud y "la mayoría" de los ayuntamientos. "Puedo entender que alguno pueda estar descontento con alguna cosa, pero los problemas que se pueden plantear son muy ocasionales. El Salud dota de material sanitario a todos los profesionales sanitarios que se trasladan desde el centro de salud a los consultorios locales. Si un ayuntamiento de 30 habitantes prefiere gastarse un dinero en colocar un desfibrilador, por ejemplo, es una decisión del consistorio propia para un material o un equipo que no se precisa en la oferta del Salud", ha argumentado Marión.

"Circunstancias puntuales"

"Nuestra obligación es cubrir en el tiempo y de manera continuada las consultas que tenemos programadas con profesionales propios. Sabemos que periódicamente se pueden producir circunstancias que nos lleven a reorganizar las consultas por falta de personal, días y horario, pero con la colaboración impagable de los propios profesionales, que ajustan sus agendas, creo que estamos dando una asistencia sanitaria buena", ha añadido, al tiempo que ha admitido que "se producen colaboraciones" con los ayuntamientos para dotar los puestos de personal administrativo o provisión de redes informáticas.

Respecto a los equipamientos en el medio rural y el personal, Marión defendió el plan de incentivos puesto en marcha con "contratos de larga duración" y que permiten "estabilidad" a los profesionales que ejercen en centros de difícil cobertura. "No es verdad que estos profesionales estén menos formados que los que ejercen en Zaragoza. Eso no es verdad", le ha espetado el gerente a Santiago Morón, portavoz de Vox, quien ha criticado esta circunstancia. “La calidad de la asistencia sanitaria se mide por la preparación de los profesionales y por los medios de los que se dispone, no por el tiempo de demora en las consultas o el ratio de médico por habitante", ha señalado Morón.

Tampoco el mobiliario es escaso, según Marión. "El equipamiento es el mismo que el centro de salud urbano. De hecho, en los últimos años hemos tomado decisiones como la compra de ecógrafos para Primaria y eso nos pone a la cabeza de las comunidades que desarrollan tecnología puntera en el ámbito rural", ha indicado.

La diputada popular Ana Marín ha negado "con rotundidad” la afirmación del director gerente del Salud de que la calidad de la asistencia sanitaria en el medio rural es mejor que en la ciudad. "Si no fuera por los profesionales y su implicación, la atención sanitaria en el medio rural habría desaparecido", ha dicho.