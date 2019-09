Más del 40% de las personas sufre el síndrome posvacacional

El descanso veraniego termina para todos y la vuelta a la rutina no siempre se afronta con ganas. Septiembre, además de estar marcado por la vuelta al colegio, también es el mes que determina el fin de las vacaciones y que aflora los síntomas del conocido síndrome posvacacional. Este afecta «normalmente» a entre el 40% y el 50% de las personas que regresan a su vida cotidiana tras un tiempo de relax.

«No me gusta llamarlo en ningún caso depresión, porque esa es una enfermedad grave y delicada. En realidad hablamos de un problema de adaptación y no tanto de una patología como tal», explicó ayer a este diario Antonio José Rodellar, miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Aragón (COPA).

Rodellar, que ejerce en un centro de Sanitas en Zaragoza y también tiene una consulta privada en la capital, precisó que la duración del síndrome posvacacional es de dos semanas y, en el caso de que continúe más tiempo, se debe acudir a un especialista. «La sintomatología más común está relacionada con un estado de nerviosismo, desmotivación, falta de energía, problemas para domir y, en ocasiones, también gástricos», indicó.

Respecto al perfil, no hay parámetros que determinen si afecta más a un género o a otro, pero sí que se percibe «que sea más común» en aquellas personas que tienen «menos capacidad de afrontamiento e insatisfacción laboral y personal», detalló Rodellar. «Depende del tipo de trabajo y de cómo nos sentimos en él. Son cuestiones fundamentales y, por ejemplo, si nos sentimos poco valorados o a disgusto, eso influye», añadió.

Alimentación y sueño / El factor fisiológico es «muy importante» en la vuelta a la rutina. De hecho, Rodellar apunta que hay tres aspectos que regulan «emocionalmente» a las personas: dormir bien, cuidar la alimentación y hacer ejercicio físico. «Nuestras emociones se expresan a través del cuerpo y si nos regulamos fisiológicamente, eso nos ayuda a hacerlo de forma emocional», argumentó el aragonés.

Este experto anima a que el verano sea considerado «como un buen momento para reflexionar sobre qué queremos» y, a partir de ahí, fijar objetivos y propósitos que ayudarán a afrontar la rutina con mejor actitud. «Hacer una introspección acerca de cómo vemos la vida y fijar pequeños objetivos es bueno para no entrar en la rutina anodina de siempre», dijo Rodellar, que colabora a nivel nacional con la Asociación Española de Hipnosis.

El psicólogo también recomienda «mantener la red social» y no hacer un quiebro cuando se terminan las vacaciones. «Debe ser todo una adaptación progresiva, pero la vida social no se debe perder, como tampoco las motivaciones», reseñó.

Por último, el especialista indicó que no existe una relación directa entre la crisis económica y el síndrome posvacacional o apatía. «Estas situaciones generan la reducción de muchas aspiraciones y habitualmente las personas no se plantean tanto su nivel de satisfacción personal como la laboral. Algunas quizás no han disfrutado del verano y, por tanto, es diferente», añadió.