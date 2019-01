Más de un centenar de empresas de Malpica cierra tras siete días sin agua

Dos nuevos reventones en la tubería de Malpica, averiada desde hace siete días, han ralentizado y complicado los trabajos de reparación. Un centenar de empresas del polígono (de las 369) han tenido que cerrar al no poder seguir adelante con su producción, dependiente del agua, y otras tantas han alterado su funcionamiento. Además, más de 4.000 vecinos de Pastriz, El Lugarico de Cerdán y El Cazuelo de Movera llevan sin agua desde el pasado viernes y seguirán igual hasta mañana, siempre que no vuelva a producirse ningún problema más. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza aseguran que se trata de la avería «más compleja» a la que se han enfrentado en los últimos años y los bomberos, tanto de Zaragoza como de la Diputación Provincial, siguen suministrando agua (no potable) a los afectados.

La avería se produjo el pasado viernes en un nudo de conexión de una tubería de hormigón de 750 milímetros de diámetro de los años 70. Después de cinco días de trabajo, terminó de repararse el martes pero al volver a dar el agua y, como consecuencia de su presión, aparecieron otras dos.

PROBLEMAS AÑADIDOS / La concejala de Medio Ambiente, Teresa Artigas, explicó ayer que la primera rotura generó una gran salida de agua al exterior, afectando a los terrenos adyacentes. Si la suma de problemas ya era suficiente, las brigadas tuvieron que parar los trabajos porque el pozo donde se encuentran la cañería estaba parcialmente inundado. Así que, además de utilizarse bombas de achique, tuvieron que crear una zona de desagüe para acelerar el vaciado y poder acabar con las obras.

Los operarios trabajaron a destajo porque, en el caso de que mañana no se devuelva el suministro podría aumentar el número de afectados. En Villamayor y La Puebla de Alfindén por ahora han logrado evitar la afección, pero no por mucho más.

En La Puebla tienen garantizado el servicio hasta hoy. La regidora de la localidad, Ana Ceamanos, explicó que hasta ahora no se han visto afectados gracias a sus depósitos y a la antigua toma de agua que conecta con la acequia de Villamayor.

Sin embargo, explicó que ayer se produjo el corte anual para realizar la limpieza de esta canalización, así que el «agua llegará para mañana –por hoy– seguro, pero más adelante, si no se ha solucionado el problema, no sé qué pasará», advirtió la alcaldesa de esta población de 6.000 habitantes. En el caso de Villamayor sí que necesitaron durante la mañana de ayer que los camiones de bomberos de la DPZ surtieran la red del municipio.

No obstante, su primer edil, José Luis Montero, relató que el acondicionamiento de la antigua toma –que transcurre por debajo de la A-129 y que recibe el agua en Santa Isabel– permitió que recuperase el suministro sobre las 16.00 horas de ayer. En ambas localidades, estas vías alternativas de agua se quedarán preparadas para situaciones como las que se están viviendo estos días.

EMPRESAS / El presidente de la Asociación de Industriales y Comerciantes del Polígono Malpica-Santa Isabel, Francisco Murillo, explicó que solo ayer recibió más de cien llamadas de empresas del entorno que no pudieron retomar su actividad laboral por la falta de agua. Mostró el descontento del colectivo con el consistorio, puesto que consideró que el ayuntamiento dispone de «más medios» para abordar el problema y «no están poniendo todos los que tienen a su alcance». De la misma forma, recordó que el 19 de diciembre enviaron una misiva al alcalde, Pedro Santisteve, al concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, y a todos los grupos municipales detallando las mejoras de las infraestructuras subterráneas. No encontró respuesta alguna por parte del Gobierno municipal, pero sí del PP y Cs, que visitarán el polígono.

En este sentido, durante el mes de diciembre el polígono registró más de diez incidencias en las tuberías, según relató Murillo. Desde la CEOE urgieron al ayuntamiento a que solucione la situación y «compense a las empresas por las pérdidas sufridas». Artigas admitió que las compañías están «en su derecho» de reclamar indemnizaciones pero, añadió, «nos encontramos ante una avería de gran calado».