Más País y CHA abrirán sus listas "a la sociedad"

CHA ha presentado esta mañana en su sede la candidatura conjunta con Más País que ayer viernes, por la noche, aprobó la militancia con un 95% de apoyo en el Comité Nazional. El presidente del partido, José Luis Soro, y el que fue elegido cabeza de lista por Zaragoza, Carmelo Asensio, han coincidido en la "ilusión" que les despierta el proyecto, y han avanzado que el resto de la lista estará "abierta a la sociedad". Soro ha expuesto que su intención es que haya "un poco de todo", y que "seguro" que habrá gente que no milite en CHA. Aunque tienen toda la semana que viene para hablar con Más País y Equo y configurar una lista "en la que todos nos sintamos cómodos".

Asensio, exultante con su nombramiento y el apoyo de la militancia (un 88% votó a su favor), ha recordado que ayer fue su cumpleaños ("qué mejor regalo") y ha mostrado su "máxima ilusión y máxima esperanza en buscar soluciones" para el actual bloqueo político nacional. Pretenden "exportar" el modelo que ha permitido alcanzar el Gobierno cuatripartito en Aragón, "en lo que CHA, modestia aparte, ha tenido una labor fundamental". Por ello, la campaña "en los problemas de Aragón, no en quién tiene la culpa" de la falta de acuerdo. "A quien quiera a Aragón, no le quedará otra opción que votar a Más País-Chunta Aragonesista", ha sentenciado Asensio.

Soro ha recordado que no se presentan en Teruel, siguiendo el criterio de la militancia de la provincia ante la irrupción de Teruel Existe como actor político, por lo que no harán campaña allí y dejarán "total libertad de voto" a sus seguidores. En Huesca lo hará, y tienes hasta el lunes por la mañana -el plazo para presentar coaliciones se cierra a las 14.00 horas- para convencer a Más País de que les acompañe, aunque el criterio de los de Íñigo Errejón es no concurrir allí donde se jueguen menos de siete escaños (y son tres). De no conseguirlo, lo harán en solitario.