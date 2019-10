Más País-CHA-Equo elige un lema muy aragonés para la campaña: "Vamos de propio"

La coalición Más País-CHA-Equo ha elegido el lema "Vamos de propio" para la campaña electoral en la provincia de Zaragoza de los comicios del 10 de noviembre, "netamente aragonés y que solo se entiende en Aragón", según ha explicado Juan Martín, coordinador del Comité Electoral, y con el que apuestan para que la ciudadanía vaya a votar.

Junto a Juan Martín han presentado este viernes la campaña electoral de la coalición el cabeza de lista por Zaragoza, Carmelo Asensio y la diputada por las Cortes de Aragón Carmen Martínez.

Es una campaña diseñada para "movilizar, ilusionar y luchar contra la abstención" a pesar de que tan solo durará ocho días, del 1 al 8 de noviembre.

Martín ha asegurado que los ciudadanos les preguntan por qué tienen que volver a votar y desde la coalición les van a responder porque defienden que hay que "avanzar y hablar de los problemas que tienen día a día las personas. Es lo que tenemos que solucionar".

También ha apuntado que los principales partidos políticos en Aragón parece que no están en campaña electoral porque son "las cabeceras de Madrid" los que solo tienen cosas que decir y parece que "todo depende de lo que se dice en Madrid".

Carmelo Asensio ha defendido que "vamos de propio a cambiar muchas cosas que tienen que ser cambiadas" y ha apuntado que lo que harán si consiguen representación en el Congreso de los Diputados será "defender Aragón, parar a la derecha y ultraderecha" en una coalición que "no ha nacido contra nadie" y cuyo objetivo es "luchar contra la abstención y construir un futuro juntos".

"Ahora es el momento de ir juntos y solucionar los problemas de la gente", ha manifestado Asensio, quien ha defendido que van a tratar de acabar con el bloqueo político que ha conducido a esta nueva cita electoral de "testosterona y estupidez política". "Por eso queremos buscar soluciones. Hay mucha más vida más allá del problema catalán", ha enfatizado.

Asensio ha recordado la Encuesta de Población Activa publicada este jueves del tercer trimestre con 64.000 aragoneses en paro, que es "el problema real de la gente y esa tiene que ser la prioridad".

La coalición tiene una serie de propuestas en materia de política de empleo y social "novedosas y de las que nadie está hablando, como derogar la reforma laboral, plantear la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales, subir el salario mínimo interprofesional a "cuantías mínimamente dignas" o la sosteniiblidad del sistema de pensiones, así como tratar de la "lacerante violencia machista y no puede esperar".

"No podemos esperar que Aragón sea tratado dignamente. Ya vale de tener representación en Madrid que no defiende los problemas de Aragón. Por eso es muy importante que los problemas de despoblación no solo impliquen al Gobierno de Aragón sino también al Gobierno de España y que se hable de la infradotación de servicios", ha incidido.

Por todo ello ha defendido que la coalición de Más País-Chunta Aragonesista y Equo es "un proyecto útil y el voto más útil para el 10 de noviembre" porque van a llevar la voz de Aragón a Madrid. "Vamos a consolidar gobiernos y mayorías de progreso y somos el antídoto contra la apatía y sobre todo para parar a la derecha y la extremaderecha", ha zanjado Asensio.