Más que perder que ganar

La plaza España volvió a ser ayer un punto de encuentro para aquellas personas que, esta vez, se manifestaron con motivo del día Internacional Sin Juegos de Azar. La concentración, organizada por la Plataforma Fuera Casas de Apuestas, contó con la participación de unas cincuenta personas que, al grito de «no es azar, te quieren arruinar» y «fuera las apuestas de nuestros barrios», mostraron su total indignación con estos centros que se sitúan incluso a escasos metros de centros educativos.

Desde la plataforma transmitieron su preocupación respecto a este tema que, sobre todo, afecta «a los barrios obreros y a la juventud», explicó Andrés, uno de los portavoces, que hizo hincapié en que estaban ahí para conseguir «acabar con este lacra», en referencia al juego.

La plataforma tenía clara la primera consecuencia que los juegos de azar, como son por ejemplo las apuestas, suponen en los jovenes. «La consecuencia directa es arruinarse», sentenció Andrés, que justificó su respuesta con las cifras actuales, en las que queda reflejado que la ludopatía entre los jóvenes ha aumentado un 51% en Aragón. «Ahora mismo hay gente tratándose contra la ludopatía y que han tenido que pedir créditos de miles de euros para conseguir pagarse esa adicción», contó.

Los ahí presentes procedían de diferentes barrios de la capital aragonesa y todos ellos tenían algo en común, en los últimos años habían notado como podían encontrase «en cada esquina» casas de apuestas, salones, casinos y locales que fomentan la ludopatía entre la clase trabajadora y los jóvenes.

Una de las personas de la Asociación de vecinos Puentes Santiago Actur, José Antonio, explicó que le preocupaba «la proliferación» de las casas de apuestas tanto en el espacio territorial, como «en los medios de comunicación donde se hacen grandes campañas». José Antonio explicó que vivía en frente de una casa de apuestas y podía ver como entraba «mucha gente joven», debido a que se había convertido «en la nueva heroína».

Por otro lado, Carmen, aseguró que era «muy triste» que jóvenes sin trabajo piensen que las apuestas es una manera de ganar dinero y terminen enganchados.

Los más jovenes también se acercaron a luchar en contra de este problema que les acecha de manera directa y se mostraron en contra de la gran extensión actual de las casas de apuestas y sobre todo, «de la gran cantidad de anuncios que se pueden encontrar en las redes sociales publicitando este tipo de centros».

Otra de las portavoces de Fuera Casas de Apuestas, Úrsula Casanova, explicó que el objetivo final era conseguir «la eliminación total de las mismas» debido a que consideraban que «no existe una regulación posible».

Casanova, universitaria en Zaragoza, aseguró que es un problema que analiza «de manera cotidiana» por culpa de que no existen unos metros mínimos que cumplan entre las casas de apuestas y los centros educativos. «En la universidad se ven esas dinámicas de entre clase y clase me voy a apostar, o me voy a echar una ruleta o al fútbol», explicó Casanova que, aseguró que había que «cortarlo de raíz».

Donde la regulación apenas se acerca o si pasa, es una tarea muy fácil el conseguir esquivarla, es en las apuestas online. Aquí, los menores no tienen ningún tipo de problema ni con su edad ni con la cantidad de dinero que invierten, que en la mayoría de los casos no es suyo. En este tipo de apuestas no existe la función de auto prohibido que permite que en el momento en el que una persona se da cuenta de que tiene un problema muy grave con el juego, se puede denunciar a si mismo para vetarse la entrada en este tipo de locales.