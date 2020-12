Las mascotas van al banco de alimentos

Los animales de compañía también están pasando dificultades por la crisis del coronavirus. Y más allá de las propias mascotas, las protectoras se han visto obligadas a repensar la actividad altruista que desarrollan, pues las limitaciones de movimiento han impedido que puedan desempeñar sus labores de atención a los centros de acogida de forma habitual.

Aprovechando estas fechas navideñas, propicias a los gestos desinteresados, desde los proyectos. Tu perro es bienvenido y OkZaragoza, han montado una gran recogida de alimentos que distribuirán por las protectoras de la ciudad. Los resultados han sido un éxito y los productos recogidos van a ser un apoyo fundamental tras meses de complicaciones después de que durante el periodo de alarma se produjeran cientos de abandonos. «Se han perdido en estos meses muchas adopciones por los confinamientos totales o perimetrales, han muerto animales por no poder ir a alimentarlos, muchos voluntarios y voluntarias no han podido ir a pasear a los animales o alimentar las colonias de gatos y algunas personas que colaboraban económicamente han dejado de hacerlo por no poder asumir ese gasto y en muchos casos, las familias han postergado los planes de adopción», dicen.

Además, la prolongación de la pandemia en el tiempo y las medidas restrictivas están dificultando la realización de eventos solidarios, mercadillos, jornadas y otras formas de obtención de fondos para alimentación, gastos veterinarios, alquileres y gestión de los animales.

Cuando surgió la idea, compartiendo un café, Silvia Porras y Natalia Durán decidieron que se tenían que poner manos a la obra para no dejar atrás a las personas que se vuelcan con las mascotas. Pues más allá de los problemas evidentes derivados del coronavirus, la modificación de las rutinas ha sido una contrariedad para muchas familias. La sede de OkZaragoza (con otros cinco establecimientos como Tiendanimal, Superguau, Pet&Vet, Saky o El Susano) se ha convertido en un almacén improvisado para los productos de alimentación que están recibiendo. Por ahí se pasa de vez en cuando la patinadora Sheila Herrero, considerada la mejor en la modalidad de patinaje de velocidad en línea (quince veces campeona del mundo, ahí es nada), ejerce como madrina de este proyecto solidario. Derrocha vitalidad y ganas de colaborar. No hace mucho falleció una de las perras potencialmente peligrosas que adoptó (y que era todo cariño) y está en fase de adaptación con su nueva mascota. «Me lo pidieron y acudí encantada», detalla.

Gran respuesta

La respuesta ha sido todo lo positiva que se podía esperar. Más de 3.300 kilos. Ya están pensando en cómo repetir o en cómo expandir los vínculos que han establecido. En las redes sociales la acogida ha sido estupenda y solo le ponen una pega a lo que han logrado. No han recibido suficiente comida para conejos, así que ellas mismas como impulsoras han decidido poner de su bolsillo los paquetes que esperaban. Poniéndose técnicos tampoco es que hayan recibido demasiada cantidad de alimento para tortugas, pero se dan por satisfechas con lo logrado, pues tampoco tantas protectoras se encargan de acoger a estos animales exóticos.

En estos días que han estado coordinando las entregas se han encontrado mucha comprensión, apoyo por parte de los amantes de los animales y también llamadas desde fuera de Zaragoza para colaborar, algo que ha sido materialmente imposible. Durán recuerda que una señora mayor les ha llevado incluso unos paquetes de salchichas frankfurt porque eso es lo que ella misma le ofrece a sus mascotas.

«La gente ha sido muy generosa, así que esperamos poder servir como colchón para muchas entidades que van justas por culpa del coronavirus», indican. Ahora lo que toca es juntar todos los paquete recibidos en los diferentes locales que han participado en la iniciativa y repartirlos por las entidades que necesitan un empujón. El resto es que las mascotas disfruten del banquete.