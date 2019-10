Mayoral y Díaz, optimistas para aumentar la financiación básica de la Universidad de Zaragoza

Aunque no han querido desvelar ninguna cifra, el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Diaz, se han mostrado optimistas de incrementar la financiación básica del campus público para los próximos años. “Si no fuera optimista, no me habría presentado a rector”, ha dicho Mayoral instantes antes de la primera reunión de la comisión mixta de la legislatura. “Sé que este Gobierno y esta consejera entienden la importancia de la universidad pública y entienden que tiene que tener ciertas seguridades. Sabemos que no todo se consigue en un día, ojalá fuera así, pero habrá que hablar de plazos. En cualquier caso, la sintonía es perfecta”, ha señalado Mayoral.

La financiación, por tanto, es uno de los primeros temas a abordar en este encuentro, donde ya hay creado un grupo de trabajo específico y, al mismo tiempo, funcionarán varias subcomisiones para tratar los diferentes temas que afecten al campus. “Traemos números, como no podía ser de otra manera, pero la primera en saberlos será la consejera”, ha matizado con prudencia Mayoral. El objetivo principal es alcanzar “en unos meses” un nuevo contrato-programa (el actual expira en el 2020) que garantice “el 100%” de los gastos corrientes de la Universidad de Zaragoza. “En la legislatura anterior mejoramos, pero seguimos teniendo carencias. A esto se suma la prórroga presupuestaria, que siempre hemos dicho que no es positiva, y los millones que no han llegado desde Madrid. Debemos analizar y diagnosticar si esos pequeños retrasos nos han creado problemas de liquidez”, ha reiterado el rector.

Por su parte, la consejera Maru Díaz tampoco ha desvelado cifras, pero sí ha reiterado que se necesita “un acuerdo estable” que garantice un horizonte presupuestario para la universidad. “Tenemos que ver cómo repartir los fondos, revisar lo hecho hasta ahora en el contrato programa y, con el presupuesto del 2021, empezar a aplicar una metología”, ha señalado Díaz.

Otro de los temas que se han abordado en la comisión mixta se refiere a obras en infraestructuras. Además de la de Filosofía, que se encuentra en una parada técnica por problemas en la estructura, se van a abordar los trabajos ya anunciados en el Seminario de Huesca y, próximamente, “le tocará el turno”, ha dicho Mayoral, a la Facultad de Filosofía. “Empieza a tener problemas en los techos, la infraestructura ya tiene unos años, y debemos estudiar y ver cuánto costaría una reforma”, ha puntualizado.