El Stadium Las Fuentes, centro deportivo privado asentado durante más de 50 años en el barrio zaragozano de Las Fuentes, está a punto de iniciar una importante transformación y son muchas las incógnitas que se plantean en el distrito, que lo único que conoce es que las piscinas que dieron origen a este club emblemático en la zona van a desaparecer. Lo que no saben es por qué y qué se plantea instalar en su lugar. Pues bien, la «prioridad» para la propiedad, el empresario Javier Loriente desde el 1 de marzo del 2017, es impulsar un macrocomplejo deportivo con más usos que los que ahora tiene de la mano de operadores que en las próximas semanas van a empezar a realizar los primeros estudios geotécnicos. Aunque a la vez reconoce que otras empresas, como McDonald’s ya se han interesado para abrir allí también un nuevo establecimiento en la ciudad. Esa firma y otras de comida rápida que, de momento, prefiere no desvelar.

La llegada de la cadena estadounidense a esta ubicación, localizada curiosamente a escasos metros de la huerta zaragozana, completaría por el este de la ciudad una red de establecimientos que ya tiene en puntos estratégicos del tercer cinturón de la ciudad –hay más en el interior de centros comerciales, del centro y hasta en el propio barrio de las Fuentes–, con el oeste cubierto por Los Enlaces y La Almozara, el norte con el de Marqués de la Cadena, y el sur por el de Puerto Venecia, junto al centro comercial. El emplazamiento del Stadium Las Fuentes, dejaría a escasos metros de la Z-30 este establecimiento que, no obstante, quedaría insertado junto al futuro complejo deportivo, más moderno, con nuevos usos y, se prevé, más clientela que ahora. Y para los dueños, una inyección económica importante para garantizar la viabilidad de la inversión.

Primer trimestre del 2020 // Pero «no es la prioridad» y «de momento no está previsto». Así lo aseguró a este diario Javier Loriente, empresario que dirige desde el 2017 las instalaciones del Stadium Las Fuentes. Según explicó, ahora negocia «con varios operadores privados que están interesados en invertir para crear nuevos usos deportivos», en un macrocomplejo que ya no tendrá solo pádel, tenis o frontón para practicar. «Podría haber un gimnasio, una pista nueva de pádel indoor... Se están analizando muchas posibilidades y algunas podrían estrenarse pronto, en el primer trimestre del 2020».

Pero ahora se tiene que enfrentar al malestar y a las críticas que está recibiendo por parte de sus abonados, «unos pocos» según él, a raíz de que enviara una notificación hace unos días en los que se le comunicaba que no se renovarían los abonos de las piscinas este año. Porque, sencillamente, los vasos que llevan casi 50 años funcionando para el barrio van a desaparecer de esta finca de más de 28.000 metros cuadrados. «Solo tenemos 700 abonados ya», explicó Loriente a este diario.

Y no es que se esté fraguando, es que van a empezar a trabajar. «Por eso nos vemos obligados a no renovar los abonos, porque van a comenzar dos estudios geotécnicos, igual esta misma semana que viene, y los trabajos y excavaciones pueden ser hasta peligrosos para el usuario», aseveró. A todos se les ha pedido retirar sus enseres y hamacas, y hasta hoy tenían de plazo. Y es consciente del cabreo de algunos. «Lo que no se puede es confundir a la gente», apostilló el dueño de las instalaciones, que aseveró que la temporada acaba «el 30 de septiembre, no en diciembre».

«Nuestro planteamiento es global, queremos un moderno complejo deportivo y que esté todo ordenado», concluyó Loriente.