"Me dijo que si le masturbaba, me compraría una videoconsola"

Un jubilado de 71 años, M. E. S., ha comparecido este jueves en la Audiencia de Zaragoza acusado de corrupción de menores por supuestos tocamientos a dos menores de 14 y 13 años, en 2017, en la capital aragonesa. Se trata de la segunda parte de juicio que se suspendió a mediados de septiembre por la ausencia de un testigo. El imputado se enf

"Me dijo, estando solos en su casa, que si le hacía una paja, me compraría una videoconsola, y yo le dije que no", ha manifestado Miguel, uno de los denunciantes, el que no compareció en la primera sesión de la vista oral. Añadió que en otras ocasiones le daba besos "en los mofletes" y que "apretaba fuerte en la cara".

Ha asegurado asimismo que en otra ocasión vio a su amigo Gabi en la cama con el acusado, ambos sin camiseta. "Me contó una vez que lo hacía porque el señor le daba dinero a cambio". De hecho, ha afirmado que recibió regalos del acusado, desde unos zapatos y unas botas de fútbol a un móvil. "A Gabi le regaló un patinete eléctrico y una moto", ha añadido.

El acusado ha tomado la palabra al final del juicio y ha subrayado que estaba "totalmente disconforme" con esas declaraciones. Y su abogado, el letrado Alejandro Sarasa, ha pedido la absolución alegando que las acusaciones adolecen de "debilidad", están "descontextualizadas" y son "muy ambiguas". Además, ha apuntado que los adolescentes han modificado en la vista oral las declaraciones que hicieron en la fase de atestado. Alternativamente, ha indicado que los hechos podrían suponer una falta de vejaciones injustas, un supuesto que se encuentra despenalizado.

La fiscala ha mantenido la acusación de cuatro años de cárcel y ha subrayado que el acusado realizaba "regalos caros a cambio de proposiciones de carácter sexual" a los menores.