Juicio por secuestro I "Me puso un cuchillo en el cuello y me bajaron a Zaragoza"

Vicen F. se ha enfrentado esta mañana en la Audiencia de Zaragoza a seis años y medio de cárcel por, presuntamente, secuestrar en Alfaro (La Rioja) a un joven que le debía 600 euros de marihuana. "El acusado bajó del coche, me puso un cuchillo en el cuello y me bajaron a Zaragoza", ha afirmado el denunciante, un joven de la zona de Barbastro que, según sus declaraciones, estuvo encerrado un fin de semana contra su voluntad en un piso de la calle Ávila de la capital aragonesa, en noviembre del 2019.

Sin embargo, el acusado ha negado tajantemente esta versión. Ha subrayado que no lo retuvo contra su voluntad y que, al contrario, fue el denunciante quien se presentó libremente en su casa, donde le pidió prestados 250 euros "para no ir a la cárcel" y, además, le robó otros 500 que había en un sobre destinado al pago de una fianza por el alquiler del piso.

Huida por la tubería del patio de luces

Ambos habían coincidido la noche del 3 de noviembre en la discoteca Crepúsculo de Alfaro. "Allí medio discutimos un momento, pero seguimos juntos y me dijo que se pasaría por mi casa", ha dicho el procesado, cuya abogada, Soraya Laborda, ha pedido la absolución "ante la falta absoluta de pruebas que corroboren que se produjo un secuestro".

"Escapé bajando por la tubería del patio de luces porque la puerta estaba cerrada con llave", ha señalado la víctima del supuesto secuestro, que ha reconocido, no obstante, que había "una chica que dormía profundamente" en el mismo piso y a la que no despertó ni pidió ayuda. Por la cañería se descolgó hasta la terraza del primer piso, al que entró por una ventana abierta. Una vez dentro, ha asegurado, atravesó la vivienda sin encontrar a nadie y salió por la puerta de las escaleras. Pero V. F. ha manifestado que la puerta estaba solo con el resbalón, "sin llave".

"Le debía dinero de marihuana, pero yo nunca le he pedido dinero al acusado", ha dicho el denunciante, que ha declarado que pasó "miedo". "Me había amenazado con un cuchillo y¿quién me dice a mí que no me iba a apuñalar?, ha manifestado.

El policía nacional que tomó declaración al denunciante ha atestiguado que este "presentaba un estado psíquico lamentable". "Se notaba que estaba bajo los efectos del alcohol y de las drogas", ha indicado. El propio acusado ha reconocido que el día de los hechos había consumido crispis y LSD.

"Sin lesiones"

La fiscal, que acusa a V. F. de los delitos de detención ilegal y realización ilegal del propio derecho, ha mantenido que el objetivo de retener a la víctima en el piso era cobrar la deuda el lunes siguiente. Sin embargo, al parecer, la tarjeta del joven de la zona de Barbastro se había quedado en el coche en el que supuestamente había sido trasladado de Alfaro a Zaragoza.

La abogada Soraya Laborda ha negado que su defendido esgrimiera un cuchillo y ha negado que se dedicara al tráfico de drogas. Además, ha incidido en que el denunciante "no presentaba marcas ni lesiones de ningún tipo".