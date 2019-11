«Me quedé dos meses en la calle, en verano, agosto, septiembre y parte de octubre», explica Touria Akki, una mujer de 59 años que, tras casi tres décadas en Zaragoza trabajando, se vio en una situación que desembocó en quedarse sin techo. «Nunca antes estuve en ningún centro», remata. Sobre esa experiencia, afirma que pasó «miedo, cansancio y agobio. No se tiene dinero ni nada» y que, por las noches se dedicaba a ir desde la plaza España hasta las urgencias del hospital Miguel Servet. «Dormía ahí dos horas, bajaba y me volvía a dormir en el banco de la plaza», relata.

Acerca de su pasado en la capital aragonesa, insiste en que «siempre» ha trabajado, desde que llegó en 1991. «Cuando caí en esta situación, me quedé separada de todo. En Marruecos murió mi padre cuando tenía 12 años y mi madre ahora está muy mayor», indica. Ahora tiene una estancia en el hogar para mujeres del centro San Antonio. «Cuando una persona no ha estado desamparada, está pendiente de otras cosas. De estudiar, de trabajar…», indica. Sobre cómo llegó, cuenta que fue a través de otro centro de día al que iba a comer donde le recomendaron que acudiera. Una vez allí, una asistenta social le tramitó una cita y le concedieron la habitación. «Estoy muy contenta y muy agradecida», afirma emocionada. No obstante, muestra su preocupación de cara al futuro inmediato, ya que el periodo de un año en esta prestación lo va a agotar pronto. «Ahora, ¿qué va a ser de mí?», se pregunta, mientras plantea otro interrogante acerca de su situación: «Una persona que llega en el 91, con estudios y que ha trabajado muchísimo, con 17 años cotizados, ¿y nadie te echa una mano?».

Acerca de hallar un empleo, considera que va a ser «muy complicado», aunque no cesa en su empeño y ahora se encuentra realizando cursos de costura con máquinas industriales en la Casa de la Mujer. «Cuando acabe, me darán un diploma y habrá que buscar». Antes, en Zaragoza trabajó de interna en una casa con un matrimonio mayor, pero desde que falleció el hombre se quedó en el paro. «Voy echando currículos, me acerco al Inem y después de dos años no encuentro. Ahora con este cursillo, a ver si tengo suerte», añade, con cierto temor a volverse a quedar en la calle. «Aquí no tengo nadie», se lamenta, mientras espera que el destino le dé una oportunidad en forma de trabajo.