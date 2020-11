Un medidor made in Aragón

El saber no ocupa lugar. Eso han pensado dos aragoneses a la hora de crear un medidor de CO2 de código abierto que, en vez de comprarse ya montado, está preparado para ser confeccionado con paciencia, interés y muchas ganas de aprender.

Jorge Alba y Ricardo Aguado son dos ingenieros zaragozanos amantes de lo que ellos llaman el mundo maker, o lo que viene siendo lo mismo: háztelo tu mismo. Una pasión que ha llevado tanto a Ricardo como a Jorge a crear una serie de componentes y recursos con los cuales se puede montar un medidor de C02 para monitorizar la calidad del aire. Un elemento que actualmente, con la situación sanitaria que se está viviendo y la importancia que se le está dando a los aerosoles, cobra más sentido que nunca.

Al principio puede costar entender cómo hacerlo si no se tiene una pequeña base en cuanto a tecnologías de este tipo pero, estos zaragozanos han pensado en todo y, a parte de facilitar todas las piezas, entregan a los usuarios unos tutoriales para poder comenzar poco a poco y obtener unos resultados fascinantes. «Si eres un maestro de la electrónica no te hacen falta los recursos que facilitamos pero las personas que no suelen estar en contacto con este mundo, necesitan una pequeña ayuda», cuenta Jorge.

Dichos recursos son: un programa de ejemplo, unos tutoriales, unas guías de montaje y una guía de programación. Una vez que se tiene esto, solo hace falta adquirir también en su página web, www.zierzo2.es, el resto de los componentes «para llegar al montar el nodo sensor de CO2».

Se presenta como un kit de montaje para aulas tecnológicas en las que ejercitar el aprendizaje de asignaturas STEM (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Jorge hace hincapié en que han querido centrarse en el sector de la educación debido a que consideran de vital importancia el poder trabajar de manera, tanto grupal e individual, en algo que puede ser útil en los momentos en los que corren y que «cada uno se lo pueda montar a su ritmo». En este sentido, Jorge hace hincapié en que son unos medidores que están abiertos a muchas oportunidades. «Si la persona tiene impresora, se pueden imprimir las carcasas y buscar los componentes en otro lado, por lo que nada depende de una marca comercial y se puede conseguir de varias maneras».

En un principio, ni Jorge ni Ricardo se habían planteado meterse en este mundo y todo surgió cuando ya hace tres meses en el trabajo de Ricardo le pidieron que preparara un medidor de CO2 para uso interno de la empresa en la que trabaja. «Un día hablando conmigo se me ocurrió proponerle hacerlo en formato kit y accesible para todo el mundo, es decir, con un código abierto», cuenta Jorge, que afirma que todo nació a raíz de la afición de ambos por la robótica educativa.

Ventajas

Una de las ventajas de estos medidores es que son accesibles para aquellas personas o grupos que tienen los recursos un poco más limitados. «Creemos que es una buena idea para los colegios porque igual no pueden pagar 300 euros por un medidor de CO2 pero sin embargo sí que pueden disponer de tiempo y de ganas para hacérselo ellos», explica Jorge.

En cuanto al precio, en su página web este kit se puede encontrar desde 50 euros, un precio bastante asequible que ya algún centro educativo no ha querido dejar pasar y se han puesto en contacto con esta empresa a la que han comprado 28 kits para comenzar a elaborar sus propios medidores que luego podrán usar en las diferentes aulas del centro y así no tener que estar en todo momento con las ventanas abiertas cuando el frío en Zaragoza comience a hacer de las suyas. «En este proceso de ventilaciones periódicas el nivel de CO2 es el indicador más fiel de un ambiente sano libre de aerosoles exhalados», cuentan estos dos ingenieros.

Jorge insiste en que estos medidores se pueden montar simplemente con que se sepa manejar un poco el ordenador debido a que «a pesar de que los tutoriales ya están muy completos, se sigue trabajando para mejorarlos y que desde cero cualquiera se pueda instalar el programa siguiendo los pasos que hemos creado».

De momento, estos dos zaragozanos seguirán llevando poco a poco su Zierzo allá donde sea necesario.