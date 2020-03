Mejorar la calidad de vida con teleasistencia predictiva

Ibernex, la compañía aragonesa del Grupo Pikolin que desarrolla soluciones asistenciales y de seguridad destinadas a la salud, ha lanzado un reto tecnológico a través de Aragón Open Future. Esta iniciativa de Innovación Abierta de Telefónica, en alianza con T-ZIR, pretende descubrir cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar la calidad de vida de las personas, facilitando una teleasistencia predictiva. El reto va dirigido a emprendedores, startups, pymes, universidades y centros tecnológicos.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 2018, el 19,1% de la población española era mayor de 65 años y vivía sola, alcanzando la cifra de 850.000 personas. De mantenerse las tendencias actuales, el índice de dependencia nacional se elevaría desde el 53.5% actual hasta el 62.2% en 2031, llegando al 87.7% en 2066.Actualmente en España hay 900.000 personas beneficiarias de los servicios de teleasistencia, y un 25% del total corresponden a personas mayores.

Ibernex, a través del reto tecnológico lanzado desde Aragón Open Future, busca soluciones que permitan diseñar un servicio de teleasistencia avanzada predictiva que se complemente con tecnologías innovadoras. Quieren poder identificar hábitos de vida que permitan predecir situaciones anómalas, degenerativas o de riesgo, así como generar avisos (estudio de patrones de actividad y detección de cambios en los mismos, localización en interiores y exteriores, etc.) a los agentes interesados (familiares, equipos médicos, servicios de seguridad ciudadana…) de manera proactiva.

Las soluciones tecnológicas que se pretenden encontrar con el lanzamiento de esta convocatoria de innovación abierta deben cumplir con el objetivo de la monitorización de forma remota de los usuarios en tiempo real. Soluciones que realicen una óptima combinación de tecnología aplicada a la asistencia personal domiciliaria y una experiencia de usuario intuitiva no intrusiva, de manera remota y con conexión en tiempo real.

Con esta convocatoria, Ibernex trata de cubrir total o parcialmente varios objetivos específicos. El primero es capacitar la monitorización predictiva de los usuarios en base a patrones de localización y comportamiento en interiores. Por ejemplo, si el horario medio de comienzo de actividad es a las 8 a.m., y a las 9 a.m. no se detecta actividad, se pueden revelar incidencias como caídas o la falta de actividad. El segundo objetivo pasa por analizar la información capturada con la monitorización y desarrollar un algoritmo inteligente capaz de encontrar cambios de conducta asociado a deterioro físico o cognitivo. El tercero consiste en desarrollar una plataforma de comunicación que permita a los usuarios recibir alertas y remitirlas a familiares o servicios de emergencia.

La compañía aragonesa piensa en soluciones basadas en tecnologías punteras como inteligencia artificial, machine learning, modelos de análisis predictivos basados en aprendizaje profundo (deeplearning), sensores IoT, sistemas de localización, etc., para cubrir el objetivo lanzado desde Aragón Open Future.

Presentación de candidaturas

Puede participar cualquier emprendedor, startup, pyme, centro tecnológico o universidad con una propuesta que pueda contribuir a la resolución parcial o total de la solicitud abierta de innovación planteada por Ibernex.

El plazo de recepción de solicitudes comenzó el pasado lunes y el proyecto ganador podrá realizar un piloto real de su propuesta sufragado por Ibernex con un valor de hasta 50.000.

Ibernex trabaja para conseguir la automatización, modernización y digitalización de centros sanitarios, así como para ofrecer soluciones personalizadas y adaptadas a las nuevas tendencias y necesidades de mercado. Sus soluciones tienen presencia en más de 20 países con más de 625 instalaciones realizadas en todo el mundo.

Telefónica Open Future, como parte del área de Innovación Abierta, es una red formada por más de 40 espacios o hubs de innovación con presencia en España y Latinoamérica. Una plataforma global diseñada para crear oportunidades de negocio conectando a emprendedores, inversores y socios públicos/privados de todo el mundo.