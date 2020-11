Una memoria democrática en construcción

Decenas de losas de granito descansan apiladas en el suelo. Algunas están rotas, partidas por la mitad o fragmentadas de manera azarosa; en cualquier caso, interrumpen la correcta lectura del nombre con sus dos apellidos. Acaban de ser arrancadas del memorial del cementerio de La Almudena (Madrid) en recuerdo de casi 3.000 personas fusiladas por el franquismo entre 1939 y 1945 en la ciudad. No es vandalismo, es una decisión política.

La imagen es de hace un año, pero bien podría ser una de las metáforas que mejor ilustra la problemática relación de España con su pasado reciente. Por el camino, la opinión pública ha quedado salpicada por polémicas que pivotan desde debates sobre los callejeros municipales o cómo enfocar los memoriales hasta manipulaciones históricas, como las protagonizadas por Vox sobre las Trece Rosas o sobre Largo Caballero o Indalecio Prieto, que soliviantaron a un nutrido número de catedráticos y profesores de Historia Contemporánea.

¿Por qué adquiere tanta importancia esta pugna por la memoria simbólica en la esfera pública? ¿Se trata de un debate estéril? «La memoria define y formula identidades de grupos y modelos de sociedad. No habla del pasado, sino del presente y con ella se construye el futuro», explica a este periódico Josefina Cuesta Bustillo, catedrática emérita de Historia Contemporánea en la Universidad de Salamanca y autora de La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España en el siglo XX (2008).

En la misma línea se pronuncia Gregorio Saravia Méndez, docente e investigador del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid y experto en memoria histórica y filosofía política. A su juicio, las conmemoraciones simbólicas actúan como «un acto de reparación de hechos traumáticos del pasado político de un país», pero con un valor pedagógico: «El objetivo es formar a las generaciones futuras para que no olviden determinados hechos».

Sobre el aire planea de manera recurrente un supuesto pecado original: la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, cuyo artículo 15 obliga a las administraciones públicas a retirar aquellos vestigios que exalten la sublevación militar de 1936, la guerra civil o la dictadura. Para Cuesta, la retirada de estos símbolos es «fundamental». «Nuestra sociedad está comprometida a construir memorias democráticas, que son incompatibles con valores no democráticos. Seguir cultivándolos es atacar a la democracia».

Según reflexiona, las calles nos mandan «mensajes de valores». «No es lo mismo pasear por la calle de la Libertad que por la calle de Hitler. En la medida en que leo ese mensaje, recibo un valor o un contravalor». ¿Pero qué pasa con aquellos personajes que no son tan conocidos para gran parte de los ciudadanos? ¿También habría que eliminar sus nombres del callejero? Cuesta se muestra convencida: «No estaría mal sustituir significados o nombres no democráticos habiendo tantos otros que implican democracia. No haría batalla de ello, pero sí sabría la dirección a la que vamos: construir y arraigar la democracia en todas las direcciones».

Olivia Muñoz-Rojas, doctora en Sociología por la London School of Economics se muestra en contra de aquel artículo 15 porque «ahonda en la idea de suprimir y suplantar memorias» que, entiende, es lo que una parte de la sociedad ha interpretado. «Propongo hacer intervenciones artísticas que sumen memorias y crear un diálogo entre el monumento franquista y nuestros valores democráticos». Bajando al terreno, apuesta por modelos como la Ruta de la memoria del cementerio de Torrero de Zaragoza, donde el recuerdo a las víctimas comparte espacio con la memoria contextualizada de los vencedores de la guerra.

No particularidad española

Un telón de acero cae sobre Europa y América. La posverdad, la imposición del relato, la instrumentalización ideológica del pasado, la confusión entre historia y memoria, el bazar de verdades a la carta.

A la hora de analizar el pasado, el profesor de Filosofía Aviezer Tucker, en una obra colectiva titulada El pasado en construcción. Revisionismos históricos en la historiografía contemporánea (2015), establece una diferencia elemental entre revisión y revisionismo, o lo que es lo mismo, entre ciencia y relativismo. En su análisis, argumenta que una de las estrategias básicas del revisionismo consiste en «emborronar» y «hacer que la distinción entre la ficción y el conocimiento histórico sea vaga y confusa». Uno de los tres editores de ese libro es Ignacio Peiró Martín, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, quien observa el origen de estas «oleadas de revisionismo» en el triunfo del neoliberalismo y de los neoconservadores a partir de los años 80 del siglo pasado que, desde 2015 «se han acentuado».

Lejos del tópico, las confrontaciones sobre el pasado no es un producto típico español. En varios países de Europa del este, una retórica nacionalista ultraderechista se proclama víctima de las ocupaciones de los totalitarismos del siglo XX mientras justifica el colaboracionismo patriota con los nazis durante la ocupación como mal menor; o en Italia, donde la llamada a superar el pasado fascista y antifascista de la era Berlusconi ha desembocado en una equidistancia entre la Resistencia y la República Social Italiana títere de la Alemania nazi. «Las primaveras de Hitler europeas se han convertido en España en primaveras de Franco. Estamos en un contexto de tensión política a nivel mundial donde está en juego un tipo de democracia. Paradójicamente, la imagen de Franco a nivel mundial es la de uno de los grandes genocidas», explica a este diario el profesor de la Universidad de Zaragoza.

Con diferentes palabras, las cuatro personas que participan en este reportaje coinciden en que, en el caso español, la Transición fue clave a la hora de moldear nuestra memoria reciente. Habla el propio Peiró: «No se rompió con la historiografía franquista. Las políticas de la memoria no cumplieron de manera eficaz la superación de pasado y eso abre caminos. No es labor solo de los políticos; también de medios de comunicación o editoriales, que han sido un reducto para los revisionismos históricos, y a partir del 2008 esa semilla ha calado entre segmentos de la profesión».

Ley de memoria

Argentina, 1984. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas culmina su investigación sobre la dictadura militar entre 1976 y 1983 con un informe titulado Nunca más. En él se certificaba la existencia todavía de 8.960 personas en desaparición forzosa y 340 centros de detención clandestina. Y se describían las sistemáticas violaciones de Derechos Humanos planificadas desde el Estado.

Hoy, escenarios donde se torturó y exterminó como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) son lugares de memoria y existe un plan estatal de educación sobre este periodo. Para Gregorio Saravia, el empuje social fue esencial: «Sin la persistencia de la asociación Madres de Plaza de Mayo o la agrupación H.I.J.O.S no se hubiese podido avanzar de la manera en que se hizo, con partidos políticos a veces mirando hacia otro lado. Viendo el caso español, quizás la presión de los colectivos hasta ahora no haya sido suficiente y les han permitido a los partidos, incluso a los más sensibles, relajarse en esta tarea de justicia».

De vuelta a España, en los próximos meses, el Congreso discutirá la futura Ley de Memoria Democrática, que busca poner en marcha su particular Comisión de la Verdad con una «reparación integral» de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, y desarrollar «políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición». Los dos catedráticos de Historia esbozan sus reflexiones.

«Sería interesante que, cuando se discuta en el Parlamento, los medios de comunicación hicieran un debate profundo hablando no de lo que se opina, sino del significado de las cosas en el terreno democrático», señala Cuesta. «Los historiadores no somos profetas, pero cabe pensar que, en un futuro próximo cuando gobierne una mayoría de derechas, será derogada por otra ley de memoria (sin democrática) que, de manera relativista, igualará a las víctimas y a los verdugos», advierte Peiró. «La Historia es la ciencia de la infelicidad de los pueblos», pronuncia citando a Raymond Queneau, y concluye: «Pero hay gente que se siente feliz del relato histórico que han construido a través de recuerdos, simbologías y políticas del pasado construidas a través del relato».