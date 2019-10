Una menor denuncia unos abusos en las Fiestas del Pilar

La Unidad de Familia y Mujer de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, de la mano del Grupo de Menores, investiga una denuncia interpuesta por los padres de una joven de 15 años que asegura haber sido abusada sexualmente en la madrugada del sábado en la zona exterior del Espacio Zity, durante las Fiestas del Pilar. La menor pidió ayuda a los vigilantes del Espacio Zity que en un primer momento la asistieron y llamaron rápidamente a la Policía.

El protocolo por el que se paralizan los festejos no se habría aplicado a la espera de determinar algunos puntos de las pesquisas.

A este respecto, el Ayuntamiento de Zaragoza "no descarta" ampliar dicho protocolo de respuesta para detener los actos también en el caso de abusos (ahora incluye agresión sexual), como el que se denunció el pasado domingo. La vicealcaldesa Sara Fernández defiende que no se informó públicamente del caso por respetar "estrictamente" los términos firmados por todos los partidos. "No vamos a confundir a la gente", ha alegado, informa David Chic.

Por otro lado, la Policía sigue buscando al presunto autor de la agresión sexual cometida el fin de semana en el recinto ferial de Valdespartera, en la que una joven fue obligada a realizar una felación a un conocido, según denunció. De hecho, uno de los extremos que tratan de aclarar los investigadores es si el mismo autor fue responsable de otro episodio similar, con la misma víctima, tiempo atrás. En este caso, las fiestas se paralizaron durante 5 minutos.