«Mercazaragoza necesitará en el futuro duplicar sus 800.000 m2»

Hablar de Constancio Ibáñez es hablar de los últimos 45 años de Mercazaragoza. Ha sido su director general 30 años hasta su reciente jubilación. Analiza en EL PERIÓDICO el pasado, presente y futuro de la plataforma.

–¿Qué siente al dejar atrás todos estos años en Mercazaragoza?

–Ha sido mucho tiempo y con momentos muy diferentes. Estoy contento por llegar hasta aquí y a la vez triste por dejar a la gente con la que llevo tanto tiempo.

–¿Cuesta soltar las riendas de un proyecto como este?

–En absoluto, hace tiempo que lo tenía previsto. La última legislatura hemos estado preparando un buen equipo porque ha habido bajas importantes y sustituirlas todas a la vez habría sido demasiado traumático.

–¿Cómo definiría el presente de Mercazaragoza?

–Estamos en un momento crucial. Cumplió 50 años en el 2018 y entonces tenía que decidir hacia dónde ir. Podía incluso desaparecer. Pero los dos socios –Ayuntamiento y Mercasa– optaron por hacerla indefinida y continuar. Fue crucial para iniciar una nueva etapa y por los grandes cambios a afrontar en la distribución. Habría que refundarla, diría yo.

–¿Qué retos de futuro se marca?

–El fundamental es la distribución alimentaria y la gestión de los mercados mayoristas. Hay que consolidarlo, potenciarlo e intentar que la cuota de mercado de nuestros clientes continúe. Pero ya tiene preparados otros retos. El más importante es el que iniciamos hace 20 años: convertir parte de la empresa en un mercado de origen. Otro importantísimo, el gran futuro, es la creación de una empresa central agroalimentaria de exportación ferroviaria, con Mercazaragoza como socio mayoritario, el puerto Barcelona y la DGA a través de la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), junto a nuestros socios, Maersk y Hutchison. Un gran proyecto que es abrir el mercado continental con trenes a Europa. Somos pioneros y la terminal más importante de España pero queremos apostar por el tren y que la TMZ sea esa central que siempre quisimos construir.

–¿Abriría nuevos mercados en Europa a los que ahora no llega?

–Sí se llega pero se hace en camión y estamos convencidos de que este, en las actuales circunstancias, tiene los años contados. Tendrá que adaptarse a una nueva situación en la que el tren tiene que abaratar costes. Estamos en un mundo muy competitivo y la gente no se sube al tren porque le guste más o por las emisiones de CO2, aunque también se valora, sino porque es más barato. El día que seamos capaces de hacer trenes de 750 metros y llevar producto refrigerado a Europa y no congelado, seremos mejores.

–¿Ha cambiado mucho el proyecto en estos 30 años?

–No crea. El mercado de origen y la formación, los mercados detallistas y la TMZ, son los tres fundamentos de la nueva Mercazaragoza. Pero siempre con la base que es la consolidación de los mercados mayoristas.

–Para ese futuro es fundamental el eje Cantábrico-Mediterráneo.

–Siempre pensamos que la TMZ puede ser ese núcleo que geográficamente nos ha marcado el destino. El corredor presupone un enganche fundamental con Levante, que es una zona muy complementaria porque tenemos productos que ellos no tienen y los trenes serán multimarca, no vamos a poner solo naranjas. Además, hay que pensar en el gran potencial de África, de Marruecos, y enganchar con lo de allí y hacer que los trenes de Algeciras lleguen aquí. Y conectar también con Plaza, con la que pronto o tarde trabajaremos juntos. La DGA acabará dándose cuenta de que las terminales deben especializarse para ser competitivas.

–La agroalimentación se ha convertido en un motor de la economía. ¿Cómo lo percibe?

–Hemos pasado a ser la primera potencia del país en el porcino y somos, por historia, grandes productores de ovino y de vacuno. En el mundo cárnico estamos bien situados para exportar y abastecer las necesidades de China o los países árabes. Desde el punto de vista agrícola, somos ya grandes productores y exportadores de alfalfa y en el mundo agroalimentario, si somos capaces de ponernos en Europa, seremos un gran referente.

–¿Preocupan las turbulencias internacionales, como el brexit o las guerras comerciales?

–Sí, mucho, hay incertidumbre. Por ejemplo, uno de los proyectos que teníamos era abrir una línea de ferrocarril hacia la zona de Dux, pensando en Inglaterra.

–¿Y la llegada de empresas como Bon Área o Pini afectarán?

–La llegada de grandes empresas siempre es buena para la región. Por la creación de empleo y porque nos podemos beneficiar. No creo que perjudique, al revés. Otra cosa es que la producción de porcino, que es altísima, se deberá adaptar a las necesidades.

–Acaban de impulsar la ampliación de 100.000 metros cuadrados. ¿Serán suficientes?

–Se necesitarán muchísimos más, por las empresas que quieran instalarse aquí. Hace 30 años pedían para construir naves de 500 metros cuadrados más que de 3.000, pero ahora piden más de 10.000 que de 1.000. En un futuro querrán de más de 100.000. Aunque no creo que ninguna deje de instalarse en Aragón.

–¿Cuánto cree que hará falta?

–Tenemos 700.000 metros cuadrados y ahora otros 100.000. Creo que Mercazaragoza necesitará duplicar esos 800.000 metros cuadrados en el futuro.

–La ampliación ha tardado. ¿Se han perdido oportunidades?

–Posiblemente algunas. Incluso de empresas que estaban aquí y se han marchado a otro sitio, pero no las ha perdido Aragón. No creo que debamos preocuparnos, el mundo de la distribución va a cambiar y aquellos núcleos en los que el 95% de la misma se hacía desde Mercazaragoza ya no va a ser nunca más así. Lo que tenemos que hacer es gestionar lo mejor que sepamos nuestra cuota de mercado, no perderla y que mayoristas y detallistas mantengan ese 50% del perecedero.

–Hablando de detallistas, Zaragoza prometió un plan para crear cinco mercados nuevos. ¿Estaba sobredimensionado?

–El mercado municipal es necesario. El único gran problema es que se han hecho solo tres en 120 años y parece muy poco. Municipales solo dos, porque el tercero, el de Valdespartera, lo hizo Mercazaragoza. Pero hay otros privados muy importantes, como el de Las Fuentes o Delicias, que son más galerías que mercados. En los barrios nuevos es impensable que no haya uno, igual que una escuela o un centro de salud, y los detallistas son más eficaces que la gran distribución para comprar perecederos. Habría que hacer un estudio profundo sobre necesidades, recuperar los que hay infrautilizados, y analizar qué zonas necesitan uno. Además, la distribución on line va a suponer un cambio radical, incluso en el tráfico. Hoy puedes comprarte una americana, te mandan cinco para probártelas y devolver las cuatro que no te sirvan. Pero eso genera un tráfico enorme. Tenemos que volver al saquete para la compra, ir andando a comprar y que no nos muevan tanto el producto.

–¿Qué papel jugará la logística en ese futuro?

–Fundamental. Ahora hay productos que cuestan más repartirlos que producirlos. Hacer una logística razonada será clave para que no se den tantos movimientos. O, ¿qué pasará con el tráfico de las ciudades si están diciendo que hay que reducir vehículos?

–Usted se va dejando un plan de inversiones de 11 millones en 5 años. ¿En qué se va a priorizar?

–Hemos hecho cosas aceptables pero también otras mal y, entre ellas, está no haber tenido las infraestructuras adecuadas que requiere el mundo de la alimentación. Ahora hay un plan para renovarlas. Y habrá que hacer el matadero y acomodar los 100.000 metros cuadrados nuevos.

–El matadero es una de esas inversiones atascada hace años. ¿Qué ha pasado?

–Absolutamente nada que no sea que mientras analizábamos sus características idóneas cambió toda la estructura de mataderos en Aragón. En aquel momento no estaba Valls Companys en Ejea, no se preveía lo de Guissona en Épila ni lo de Pini en Binéfar. Por eso, las necesidades también han cambiado y decidimos parar y adaptarlo. Ya no procede un macromatadero.

–Las concesiones de los mayoristas también acumulan dos años de prórroga. ¿Por qué no se ha regularizado?

–Quizá sea lo que más pena me da de marcharme ahora, no dejarlo solucionado. Hay que analizarlo en profundidad. Si la sociedad Mercazaragoza es indefinida, cuesta entender que las concesiones sí tengan los años contados. Parace un contrasentido pero la ley dice que deben licitarse.

–¿Hay más espinas clavadas?

–La expansión de la sociedad. Es lamentable que te venga alguna empresa instalada aquí a pedirte 40.000 metros cuadrados para crecer y le tengas que decir que no, y se vaya. O venga una nueva pidiendo 200.000 y lo mismo... El matadero y la ampliación son los dos grandes temas de los últimos diez años y nos ha cogido el toro en los dos. Y en lo personal también puse mucha ilusión en el mercado de San Vicente de Paúl y no salió como esperaba. Me produjo verdadera pena. Teníamos un acuerdo con un supermercado para instalarse allí y al hacer las obras tuvimos que colocar una serie de columnas en el sótano para mantener el edificio que le llevó a echarse atrás. Y aún no hemos sido capaces de darle un uso.

–¿Y para qué puede servir?

–Pues habíamos previsto convertirlo en un centro de exposición permanente, degustación y venta de las distintas denominaciones de origen de Aragón, llámese vino, queso o jamón. Creo que es el camino adecuado, pero cuando una cosa se tuerce...

–Al menos se va con el nuevo Mercado Central finalizado.

–Es un icono, da gusto verlo y era necesario. Se ha hecho una reforma fabulosa y será un éxito a todos los niveles. Es el pulmón de los productos perecederos en Zaragoza.

–Hay que reconocerle el mérito de haber lidiado durante 30 años con Gobiernos municipales de distinto color político. ¿Cuál es el truco?

–(Se ríe) Tengo que agradecer a todos los alcaldes y Gobiernos la gran confianza que han tenido en mí. No ha habido nada más. Eso y la continuidad de proyectos son las claves del éxito de Mercazaragoza.