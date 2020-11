Merkel pide cerrar estaciones de esquí y Aragón aún no se posiciona por la falta de nieve

El Gobierno de Aragón todavía no se posiciona sobre cómo deberá desarrollarse la temporada de esquí este año, ni si esta debe producirse o bajo qué circunstancias durante la pandemia, y no lo hará en tanto en cuanto no se produzca una circunstancia imprescindible para que se ponga en marcha la campaña: que nieve. Así lo transmitieron ayer fuentes del Ejecutivo autonómico en relación con las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que anunció en el Consejo Interterritorial de Sanidad del miércoles la creación de un grupo para estudiar la apertura de las pistas de esquí en España, y después de la petición de la cancillera alemana, Angela Merkel, que anunció ayer que el país germano no abrirá sus estaciones al menos hasta enero y reclamó al resto de socios europeos que hagan lo mismo para evitar un repunte de los contagios.

Así que la foto fija actual es la siguiente: Alemania pidiendo no abrir para evitar contagios y una nueva ola en Europa de contagios y fallecimientos como lleva semanas soportando ahora; con el Gobierno de España asegurando que debe crear todavía un grupo de expertos para analizar en qué circunstancias permitirá el inicio de la temporada invernal; y la DGA mirando al cielo para esperar a que nieve para planteárselo. Y en ese contexto tan dispar, según informa Carme Escales en El Periódico de Cataluña, en la comunidad vecina, que sí tiene fecha para levantar sus confinamientos perimetrales --en las comarcas, el 7 de diciembre, y el 21 en todo el territorio--, en la mayoría de sus estaciones del Pirineo se confía en que la meteorología ayude con una buena nevada para contar para entonces con plena actividad en sus pistas.

Según detalla Ricard Font, presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, que cuenta con seis estaciones de esquí, los protocolos sanitarios de prevención de la pandemia «han llevado a acelerar la digitalización de la obtención de forfaits a través de aplicaciones móviles y de manera anticipada para evitar el paso por taquilla. Las entradas se validarán con el móvil en máquinas ubicadas en las entradas». Además, el alquiler de esquís también se puede hacer telemática y anticipadamente. En telecabinas, telesillas y remontadores habrá gel hidroalcohólico y, añade Font, «se ha aumentado la velocidad de seis a siete metros por segundo en el transporte por cable para agilizar los accesos y se han espaciado más los asientos del telesilla».

Allí la mascarilla será obligatoria en las instalaciones, excepto en los descensos y recorridos. Para mayor fiabilidad, «se pedirá a los esquiadores que guarden silencio en el transporte de ascenso a pistas». Como ya se da habitualmente en cada temporada, Font confía en todos aquellos esquiadores que pueden organizarse para subir a esquiar entre semana y que, hasta el desconfinamiento de fin de semana, sean más los que lo hagan.

A LA ESPERA

Así, mientras el tablero se mueve en Cataluña y a escala nacional e internacional, desde el Pignatelli aguardan a abordar el debate a que llegue el elemento blanco a las pistas. Porque hasta entonces, aseguran las fuentes consultadas, «no tiene sentido poner sobre la mesa ninguna opción mientras no haya nieve». No obstante, aseguran que el Gobierno de Aragón ya tiene varios planes que podrían aplicarse para la temporada de esquí, «en función de la evolución de la pandemia», pero rechazan especificarlos aún. Y con el Grupo Aramón fue imposible contactar ayer desde este diario.

Merkel busca un consenso europeo para cerrar las estaciones al menos hasta enero, para evitar repuntes de contagios --«trataremos de conseguir que se apruebe a escala de la Unión Europea el cierre del esquí», afirmó--, pero la idea de Illa adolece de «poca concreción», según la DGA. Esta espera a que el Ministerio de Sanidad se reúna con las comunidades con pistas para «consensuar» unas medidas comunes y podría hacerlo la semana próxima.