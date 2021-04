El «mes sagrado» musulmán

Del 13 de abril al 12 de mayo se celebra el Ramadán, el periodo de ayuno entre la comunidad musulmana que tiene lugar cada año y que, para la religión islámica y sus practicantes, supone un tiempo de recogimiento, mayor acercamiento a su Dios y de purificación del alma mediante la autodisciplina y el autosacrificio. «Es el mes sagrado, se ayuna todo el mes desde las 5.30 hasta las 20.45 horas, sin comer, ni beber agua, sin relaciones sexuales. Es lo que permite tener paciencia, tranquilidad, paz, se come por la tarde en familia y también se comparte con otras personas», explica Okacha Larbi, marido de la presidenta de la comunidad musulmana aragonesa, Khadidja Izidi.

«El objetivo es corregir nuestras acciones, no solo materiales, sino hacer control sobre nosotros. Nuestra vida tiene que cambiar cuando salimos del Ramadán», señala, por otro lado, el imán Brahim Cheikh, quien recitó el Corán durante varios años en la mezquita del barrio zaragozano del Oliver. Sin embargo, ya son dos años en los que la tradición tiene que convivir con el coronavirus y sus restricciones sanitarias. El año pasado las mezquitas permanecieron cerradas y fue imposible realizar el rezo en su interior. En esta ocasión, sí que están abiertas pero con restricciones y el toque de queda a las 23.00 horas. «No es obligatorio ir a la mezquita, pero con esta situación es mejor hacerlo en casa. Ahora estamos solo rezando solo cuatro veces, y ya después continuamos en nuestras casas», añade Larbi sobre esta situación.

Es por ello que la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) solicitó «acordar y coordinar las posibles aperturas y cierres excepcionales durante el sagrado mes de Ramadán» de los lugares de culto para la comunidad musulmana en España, debido a la incompatibilidad del toque de queda con los horarios de rezo. Este problema también podría trasladarse ahora a la comarca de la Litera, confinada por el Gobierno de Aragón, donde es habitual que se asiente normalmente población musulmana. Los comercios cerrarán a las 20.00 horas y las posibilidades de comprar algo de comer o beber, cuando el sol se ponga, se reducen.

Este año, además, el mes de ayuno ha coincidido con el mes de abril, cuando el sol todavía tarda en acostarse. Y eso tiene una explicación. «Cada año se retrasa 12 días, porque tenemos los días lunares y no solares. El año que viene será sobre finales de marzo», afirma Okacha Larbi. Sobre si eso supone un problema, Larbi asevera que en otras ocasiones ha tocado cumplir con el ayuno en agosto o julio cuando el calor arrecia.

Además del ayuno, posiblemente la faceta más conocida a nivel cultural de esta tradición, los seguidores de la fe islámica que decidan cumplir con el Ramadán también tienen que rezar y leer el Corán a lo largo del periodo de 30 días. «Además del rezo normal, hay uno que se hace por la noche después del quinto rezo, de una media hora a 40 minutos. Hay que recitar el Corán a lo largo de los 30 días, y por ello hay que hacer un cálculo para leerlo todo a lo largo del mes», recalca Larbi.

Sin embargo, Larbi recuerda que no se tiene la obligación de acatar lo que dice el Corán sobre el Ramadán. Puedes cumplirlo o no, y también hay personas que no tienen la obligación. «No es obligatorio hacerlo para las personas enfermas, diabéticas, mujeres embarazadas o menores. Pero si no lo haces, tienes que sacar una ayuda a las personas que lo necesitan», concluye.