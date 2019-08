«Mi sitio no es un despacho, mi sitio es la calle»

–Una larga hegemonía del PSOE con José María Becerril, pero ahora usted es el nuevo alcalde. ¿Cómo afronta este próximo reto?

–Lo afronto sobre todo con ilusión y con ganas de que la gente participe y que, además, las asociaciones se impliquen en las cosas del pueblo.

–En el año 2011, el PSOE obtuvo la mayoría absoluta. Sin embargo, en las dos últimas elecciones no lo logró. ¿Va a suponer algún impedimento este gobierno de coalición?

– Al revés. Tengo mucha ilusión por que el ayuntamiento se abra a otras opciones. Todos los que formamos el nuevo consistorio somos todos muy participativos, estamos todos en la misma onda y somos del mismo pueblo, por tanto no habrá ningún tipo de problema.

–¿Cuáles van a ser las líneas a seguir de esta nueva legislatura?

–Hay muchas, pero la principal va a ser fomentar el asociacionismo. Queremos que Alagón sea plural y que todas las asociaciones tengan voz en el pueblo, porque en Alagón hay muchas.

–Se está trabajando en potenciar el polígono industrial para atraer más empresas. ¿Con qué métodos? ¿Hay plazos? ¿O se trata de un proyecto de futuro?

– Es un proyecto de futuro que estamos barajando, porque creemos que todos los polígonos industriales que se sitúan cerca de la carretera que tienen su salida, y ahora que somos un pueblo que dependemos en gran medida del sector del automóvil, con esta iniciativa, las empresas podrían disponer de muchos metros para desarrollar todos sus proyectos.

–Otro proyecto es el del pabellón polideportivo La Jarea, que por fin ve la luz después de un tiempo cerrado, y abrirá el próximo 16 de septiembre. ¿Qué va a suponer este nuevo centro deportivo para la localidad?

–Una mejora de la calidad de deporte. Vamos a solucionar los problemas que teníamos encajando toda la actividad deportiva. Alagón es un municipio muy rico en actividades deportivas, con muchos clubes, equipos y agrupaciones que practican todo tipo de actividades: fútbol, fútbol sala, baloncesto, patinaje, voleibol o gimnasia rítmica entre otras, y la apertura de este nuevo centro, junto al que ya tenemos, nos va a permitir desahogarnos.

–Antes fue concejal de festejos, ahora es el alcalde. ¿Va a cambiar algo?

– No, la verdad que para mí es igual de importante todo, todas las delegaciones son importantes, da igual que sea la de urbanismo, la de turismo, la de deportes... Todas son para mí igual de importantes. Yo voy a seguir igual que siempre, igual de cercano. Mi sitio no es un despacho, mi sitio es la calle. A mí lo que me gusta y siempre me ha gustado es escuchar a la gente y escuchar sus sugerencias para mejorar.

–El nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alagón ha optado por movilizar mucho más el área de participación ciudadana. Principalmente, a través de la aplicación para móviles del municipio y las redes sociales. ¿Qué es lo que se busca con esta nueva iniciativa?

– Lo que buscamos es que los vecinos de Alagón se enteren de todo. Queremos que el ayuntamiento sea transparente en todo momento, que haya comentarios y también críticas, pero que esas críticas sean constructivas para que nos ayuden a mejorar. Que entre todos mejoremos el pueblo. La verdad es que está funcionando muy bien y la gente está muy contenta. Principalmente, a través de la aplicación para móviles estamos recibiendo muchas sugerencias de mejora, e intentaremos atender a todas.

– También se está potenciando el área de turismo de la localidad. De hecho, en las próximas fiestas de septiembre en honor a la Virgen del Castillo, se celebran los 900 años de la reconquista de Alagón.

– Es una fecha muy importante para la localidad y por ello queremos que tenga su sitio en las fiestas patronales. En cuanto al área de turismo, es una de las cosas que queremos hacer y potenciar, que la gente vea el montón de cosas que tenemos en Alagón: la iglesia de San Antonio, la parroquia de San Pedro Apóstol, la ermita de la Virgen del Castillo, la judería, etc. El turismo siempre es un elemento imprescindible para cualquier municipio o ciudad porque atrae a mucha gente y supone un ingreso para todo el comercio y hostelería de la localidad.

– La transparencia con el ciudadano está siendo de momento elevada. ¿Es una apuesta de este nuevo ayuntamiento?

– Diría incluso que se trata de una apuesta muy importante, de las de más relevancia. Vuelvo a incidir en la idea de que buscamos que el ayuntamiento sea transparente en todo momento. Queremos escuchar y participar de todas las opiniones. Así es cómo se hace Alagón, estoy seguro de que nos va a ayudar a mejorar y construir un mejor municipio. Alagón hay que sentirlo como propio, tanto el alcalde, como el ciudadano. Yo soy el que tengo que tirar de este carro, pero el carro es de todos.