El miedo este año es el covid

Este año, los niños no caminarán por las calles de Zaragoza diciendo truco o trato. Al menos, no todos. Este año, no habrá disfraces originales, ni habituales, ni concursos, ni fiestas en las discotecas. Este año, el miedo se ha instalado en todo el mundo y el origen es el covid-19.

Las tiendas de la capital aragonesa en las que se suelen adquirir los dulces para los más pequeños señalaron que las ventas este año se habían reducido «muchísimo». En la tienda de frutos secos El Rincón de la calle Don Jaime, Merche, una de sus empleadas, expresaba que las ventas habían bajado y que solía ser la tónica habitual en los establecimientos del centro.

Aun así, allí iban a continuar con el tradicional reparto de caramelos en la víspera de Todos los Santos, aunque no sabían qué acogida iba a tener. «Este año también vamos a hacer lo de los caramelos que vamos dando en la tienda, pero yo creo que habrá mucha menos afluencia de críos que otros años. Estoy casi convencida», explicaba Merche. En el establecimiento de Martín Martín, en la calle Alfonso, una de sus empleadas manifestaba también que la actividad estaba siendo «bastante floja».

En casa por Halloween

Los padres, este año, cambian hacer kilómetros por las calles de Zaragoza por celebrar la víspera del 1 de noviembre en casa. Porque existe un miedo de verdad y ese es el coronavirus. «Le he comprado chucherías y disfraz a mi hijo y a su padre, pero claro, lo vamos a celebrar en casa porque no podemos de otra manera», relataba Rosana a la salida de la tienda de dulces.

Pilar, también madre, apuntaba que el reparto de las chuches se haría este año en la puerta del colegio. «Vamos a repartir chucherías en la puerta del colegio, para que todos niños tengan algo, y además estarán envasadas. Pero este año nada de ir por las casas pidiendo chucherías».

Otras familias, optan por individualizar las raciones de dulces: «Este año cada niño con su paquete. Que cada uno lleve lo suyo y nada de compartir», afirmaba una mujer en la tienda de frutos secos El Rincón.

En Halloween y todos los Santos, no solo se consumen chucherías, sino también postres y pasteles típicos de las fechas, como los huesos de santo, los panellets y los buñuelos. Y en la confitería Fantoba, un clásico de estas fechas, su dueña, Ivana Molina, también lamentaba el difícil momento. «Hasta ayer la cosa no empezó a despertar, pero tengo mucha fe. Lo único que nos queda es endulzar la vida, no nos queda nada más. Y hay tradiciones que sólo se celebran una vez al año», apuntaba.

La cantidad de postres puestos a la venta también se ha reducido, no por la fecha, sino por la situación de pandemia actual. De hecho, Molina decía que solía preparar cosas para un Halloween más extendido entre los niños a día de hoy, pero ante la incertidumbre ha decidido no cocinar nada. «Para Halloween yo hacía cosas porque está más extendido entre los niños, pero este año no he hecho nada, ni calaveras de chocolate ni nada de nada, porque no sabía si se iba a vender o no», lamentaba Molina.

Sin disfraces este año

La no celebración de la noche de los muertos trae consigo que la venta de disfraces muera. Un 25% menos que el año pasado en la tienda Bacanal, según su dueña, Pilar: «Qué risa. La venta de disfraces ha ido, lógicamente, mal. No está bien la cosa y se ha vendido un 25% menos de lo que se vendía el año pasado». «Se venden los disfraces infantiles y luego adornos. También hemos hecho mascarillas especiales de tipo Catrina, de Frida Kahlo, que las piden mucho, o de esqueletos», pero los hoteles y los establecimientos este año no han comprado decoración, explicaba Pilar.

Por otro lado, el CEO fundador de Funidelia, Carlos Larraz, reconocía que la venta no había ido mal este año pero se había reducido un 25% respecto al curso anterior.