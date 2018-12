Los mimbres del acuerdo

Que nadie espere fuegos de artificio en el último presupuesto de la legislatura del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC). Por las dificultades para aprobarlo o porque no quiere excusas esta vez, el borrador que ha puesto en manos de PSOE y CHA, sus mimbres para el acuerdo, no puede tener más facilidades: crece la inversión y no hay grandes desembolsos en proyectos con su sello. Así, con iniciativas tan reconocibles como sabidas de antemano, deja en sus socios presupuestarios toda la imaginación posible para incluir su impronta y hacer un poco más sencillo el pacto.

La universalización de la teleasistencia es, quizá, la novedad más fácil de identificar en las cuentas de ZeC para el 2019. Con una consignación de 1,5 millones , un 50% de incremento, da un primer paso hacia ese compromiso a tres años de llegar a todos los mayores de 75 años, sumado al aumento de 2 millones, hasta llegar a 19 en total, para la ayuda a domicilio. Son 3,5 más en la acción social que se completa con 500.000 euros para el programa de comida a domicilio, un 11% más, el mismo crecimiento que para los centros de mayores, que llegará a 680.000 euros. Consigue, con 9 millones de aumento, que el área de Derechos Sociales sea la que más crezca, un 8,60% más, para alcanzar otro récord: 113.732.113 euros, el 14,73% de todo el dinero disponible.

Sigue la avenida Cataluña

La prolongación de Tenor Fleta, que está previsto iniciar en abril, es otro de los puntales del borrador de ZeC. Con una dotación de 1,5 millones de euros, quizá sea el proyecto más emblemático a comenzar un mes antes de las elecciones, mientras prosigue la reforma de la avenida Cataluña, esta vez con 500.000 euros y un plurianual de 4,5 millones para el 2020.

Culminar la renovación de la calle Matheu, con 300.000 euros, dedicar 756.696 a obras de urbanización de Parque Venecia, aportar 600.000 euros más al futuro centro de protección animal e iniciar la intervención urbanística en el entorno de Galo Ponte (zona de la sala Oasis), con 288.946 euros, integran un capítulo inversor en el que la reforma del Mercado Central, con 9 millones, sigue siendo el buque insignia del mandato.

Junto a estas iniciativas, se recoge por fin el inicio de la reforma del albergue municipal, con los primeros 500.000 euros consignados; regresan 260.000 euros para arreglar el Palacio de Fuenclara; se incluyen 350.000 euros para poner a punto la Imprenta Blasco (ya adjudicada) y 200.000 para los Baños Judíos, ambos proyectos con el sello de Chunta; y se añade la recuperación de la Torre de Santa Engracia (400.000) y la segunda fase de adecuación de la Portería de La Cartuja (250.000).

Otro de los elementos destacados es la consignación económica para empezar obras vinculadas a los planes de barrios. Con el de San José y Las Fuentes ya aprobados, y el de Delicias a punto de presentarse, recoge 4 millones para ese objetivo. No son los 8 procedentes de la ley de capitalidad, pero puede que PSOE y CHA arreglen eso. Mientras, habrá dinero para estrenar el centro cívico de Rosales del Canal (480.000 euros), para la cúpula para eventos en el parque de La Granja (896.000), la adecuación del pabellón de Miralbueno (300.000), la Casa de Juventud de Oliver (200.000) y la futura sede del Distrito Sur (350.000).

Por su parte, los barrios rurales recibirán 500.000 euros para obras de mejora que implementen las que lleguen con el convenio con la diputación provincial y, quizá la mayor novedad, los 950.000 euros consignados para arreglar los pabellones deportivos y adaptarlos a la normativa autonómica de espectáculos. El final de las carpas en fiestas.

Respecto a políticas medioambientales, ZeC confía en el inicio de la compra directa de energía para abastecerse e implementar un ahorro en la factura de la luz que en los últimos años ha sido de 4 millones. Ahora se gastan 16 al año y el próximo prevén reducirlo en «800.000 euros». Casi lo mismo, 900.000, se dedicarán a la lucha contra el cambio climático, con 700.000 para medidas de la Estrategia 20/20 y 200.000 para instalar placas fotovoltaicas.

Alcaldía crece un 7,41%

Por contra, por primera vez en la legislatura, ha desaparecido el sellado del vertedero, pendiente de que la DGA aporte los 11,3 millones que cuesta. Mientras, vuelve a recoger los 200.000 euros para arreglar las riberas del Huerva junto a los antiguos viveros Sopesens, y añade 616.000 para iniciar el Plan de Infraestructura Verde. Además, se añaden otros 984.332 para el mantenimiento de riberas y espacios naturales.

En Cultura, se pondrá la primera piedra del Museo del Ferrocarril, con apenas 40.000 euros, se modernizarán los espacios museísticos de la Ruta Cesaraugusta y, como novedad, se incluyen 50.000 para llevar el teatro clásico a los parques en primavera. Además, las ayudas para creadores locales este 2019 aumentarán un 20% hasta llegar a los 600.000 euros.

Son los ingredientes de un presupuesto en el que la cita electoral hará que la dotación para Alcaldía crezca un 7,41% (1,98 millones), en el que Participación sube un 5,65% (800.000 euros más, hasta 15,88 millones) y Urbanismo un 2% (hasta sumar 221). O que la reducción del pago de intereses de la deuda hace que Economía sea la única que baja, un 1,35%, hasta 99,24 millones. Servicios Públicos y Personal, con un 1,84% más, llega a los 319,8 millones. Son bolsas de dinero en las que PSOE y CHA podrán introducir su impronta, para un pacto más difícil por incumplir enmiendas de años anteriores que por su imaginación o ambición.