–Monzón pasa de estar regida por el PSOE a hacerlo por el PP... ¿Cuáles van a ser sus prioridades en este mandato?

–Nuestra intención es que Monzón sea una tierra de oportunidades. Queremos ser capaces de atraer inversión empresarial y ayudar a las firmas que ya han puesto en marcha su negocio. También estamos interesados en fomentar el comercio y la hostelería. Para eso, además, hemos creado una concejalía específica. Y trabajaremos por todo lo que favorezca el desarrollo de la ciudad, incluidos agricultores y ganaderos.

–¿Van a respetar parte del camino trazado por su antecesor, Álvaro Burrell?

–El problema ha sido que en los últimos años prácticamente no hemos recibido inversiones por parte de la DGA. Además, no se han instalado empresas de fuera de la comarca. Y en tiempos éramos capaces de atraer actividad económica gracias al polígono de la Armentera. Por ese motivo, ya estamos trabajando con varias empresas interesadas en instalarse aquí. Eso, sobre todo, necesita facilitar trámites y reducir la burocracia. Monzón tiene que ser un referente industrial de Aragón, sobre todo porque en épocas pasadas ya lo fue. No podemos olvidar que la intermodal del polígono mueve más mercancías que Plaza. Todo esto es lo que queremos reactivar.

–El acuerdo de investidura ha sido entre el PP, PAR y Ciudadanos. ¿Cómo van a ser las relaciones? Por ejemplo, el PAR esta legislatura ha optado por pactos con el PSOE en casi todas las instituciones...

–Por ahora todo está siendo muy cordial. Como dices, es significativo que el PAR esté con nosotros y no con el PSOE. Eso es fruto de la coherencia y la amplitud de miras que la formación ha tenido aquí en Monzón. Han atendido a lo que su electorado les demandaba. Estamos comprometidos a mantener un ambiente cordial entre las tres formaciones. Además, hemos decidido repartir las áreas de gestión.

–¿La apuesta por el comercio y la hostelería incluye potenciar también el turismo?

–Va todo ligado de la mano. Nuestro castillo es el buque insignia del turismo, algo que queremos potenciar. Tenemos diferentes alternativas, como lograr un salto de calidad para el homenaje a Guillem de Montredon y al rey Jaime I. Por ahora la fiesta ya ha sido declarada de Interés Turístico Autonómico y creemos que tiene que seguir creciendo.

–¿Cuál es su modelo de ciudad?

–Queremos una ciudad limpia y cuidada. Para eso hace falta un plan de embellecimiento. Los montisonenes tienen que percibir que la ciudad es agradable y cómoda para pasear. Y, de forma paralela, tenemos que lograr crear más plazas para aparcar, otra de las demandas de la ciudadanía. Queremos ser una ciudad atractiva para que la gente joven que se quiera quedar en Monzón tenga una oportunidad de desarrollo.

–¿Tienen alguna propuesta para mejorar el transporte público? La estación de ferrocarril pierde servicios años tras año…

–El tren se perdió en su día y ahora es muy complicado recuperarlo. Con el trazado del AVE dejamos de ser una estación principal. Ahí no nos podemos meter.

–¿Apostarán por la construcción de nuevos equipamientos?

–Como ciudad nos hemos encontrado en que falta un espacio multiusos para albergar ferias, eventos y congresos empresariales. Por ahora tenemos la nave de la Azucarera, pero es un espacio deteriorado por el paso del tiempo y con limitaciones. Es uno de nuestros retos urbanísticos, pues también permitiría acoger conciertos y actividades de ocio.

–Las aguas del río Cinca a su paso por Monzón suelen tener mala calidad. ¿Van a mejorar la gestión del medio ambiente?

–Tenemos una concejalía propia para este concepto. Eso nos permitirá trabajar en las energías renovables y en reducir la contaminación de la ciudad. Queremos desarrollar campañas de concencienciación. En el río Cinca, de la mano con la CHE, creo que se han conseguido reducir los niveles de químicos, pues en los años ochenta se dispararon. Otra de nuestras ideas es la de impulsar las reforestación del entorno con plantaciones de árboles.

–¿Monzón seguirá siendo un referente en la actividad deportiva?

–Tenemos ADN de deportistas. Ese esfuerzo se va a potenciar. Queremos que la marca de Monzón como cuna de deportistas se mantenga. Para eso queremos plantear campeonatos, foros, y también mejorar las instalaciones. En este caso, sí que queremos mantener una línea continuista, aunque al alza. Esto implica confiar en el buen trabajo que están haciendo los clubs: pues son los que impulsan muchas de las pruebas y campeonatos que acoge la ciudad.

–Eres uno de los alcaldes más jóvenes de Aragón, ¿qué supone para ti estar al frente de la alcaldía?

–Vengo con muchas ganas de trabajar, con ilusión. Me gustaría ser un vecino más que se ha decidido a dar este paso. Mi intención es aportar todo lo que pueda. Además, tenemos un equipo que en algunas áreas de trabajo aporta mucha experiencia, aunque la juventud puede ser buena para darle impulso, modernidad y sabia nueva a la ciudad.