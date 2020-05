Muchos negocios se plantean no reanudar la actividad en esta fase

Quedan tantas dudas entre los hosteleros, unas que siguen, otras que aparecen con los ERTE, alguna que otra confusión con los veladores, los anuncios del Gobierno y sus repetidas marchas atrás que tampoco ayudan... Hay tanto en el aire que lo que podría ser acogido con alborozo va a quedar en poca cosa. Eso es lo que dicen al menos desde las asociaciones aragonesas que gestionan bares y restaurantes. No se atreven a dar datos ni porcentajes, pero el resumen es claro: «El impacto que esperamos este lunes es mínimo».

Así que Aragón está en la fase 2, pero muchos miran hacia la 3 como el momento adecuado. A partir del día 1 de junio, del día 8... Con las cosas más seguras y más posibilidades en cuanto a veladores y capacidad. Claro que si bien este lunes 25 de mayo «no se esperan grandes movimientos en cuanto a reaperturas», sí hay confirmación de que algunos establecimientos se irán desperezando durante la semana, del miércoles en adelante.

La fase 2 permite el uso interior de un 40% de la capacidad, aunque los hosteleros aseguran que siguen sin concurrir los requisitos mínimos para que pueda garantizarse la apertura en condiciones de viabilidad mínimas, por lo que han instado al Gobierno central a que modifique el criterio de los aforos. No entienden que se hagan unas normas respecto a capacidad en lugar de en cuanto a distancia de seguridad. «¿Y por qué un 40%, o un 50% en los veladores? ¿Y por qué no un 60%?», esgrimen al pedir razones.

Actualmente en Zaragoza hay un 15-20% de establecimientos de hostelería que han reanudado su actividad (8% que reabrieron en la fase 1 más aquellos que venían prestando servicio de delivery y take away con anterioridad), con las limitaciones establecidas por parte del Gobierno central para las diferentes fases.

«Según datos de nuestra organización –dice José María Marteles, presidente de Cafés y bares–, un 20% de los negocios hosteleros de la provincia estaban valorando reanudar su actividad ahora. No obstante, circunstancias sobrevenidas (especialmente la creación de la figura del ERTE parcial, así como la ausencia de medidas económicas y fiscales de apoyo), han motivado que varios negocios se estén replanteando reanudar su actividad en esta fase, por lo que creemos que es probable que ese porcentaje sea sensiblemente inferior. No hay que olvidar que un 85% de los hosteleros de Zaragoza y provincia consideran que no es viable económicamente reabrir hasta la fase 3».