Muere arrollado un ciclista de 89 años en Gelsa

Un ciclista aficionado falleció ayer tras ser arrollado por un turismo en la A-1105, carretera que une las localidades de Quinto y Gelsa. La víctima, Juan Marquina Pérez, de 89 años, vivía en esta última localidad perteneciente a la comarca de la Ribera Baja del Ebro.

El accidente se produjo en torno a las 12.00 horas como consecuencia de una colisión frontolateral entre un turismo y la bicicleta conducida por la víctima. El conductor del turismo, que resultó ileso, no abandonó el lugar.

La Guardia Civil investiga las causas de este accidente vial, si bien la principal hipótesis que manejan los agentes es la posible irrupción antirreglamentaria en la calzada por parte del ciclista.

En lo que va de año ya han fallecido 19 personas en las carreteras aragonesas, siendo Juan Marquina Pérez la primera víctima mortal en bicicleta.

Zaragoza es la provincia del país donde se registraron en 2016 un mayor número de víctimas mortales ciclistas en accidentes de tráfico, un 11,6% muy superior a la media nacional del 3,7%. El accidente más común en el que se ve involucrado un ciclista es la colisión lateral o frontolateral (24%) seguido de la colisión por alcance por no reducir el coche la velocidad ni guardar la distancia de seguridad oportuna (14%), y de la salida de vía (11%). No obstante, un 4,6% Cometieron infracciones por no mantener la distancia de seguridad.