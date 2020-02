Muñoz Codina (PSA) ensalza el convenio e insta a mantener la «responsabilidad»

La planta del grupo PSA de Figueruelas ha vivido este viernes un día histórico en sus 40 años de trayectoria al hacer su primera incursión en la era de la movilidad eléctrica. La consecución de este hito llega un momento en el que las aguas de la factoría andan algo revueltas a nivel laboral. La empresa ha presentado recientemente un expediente de regulación de empleo (ERE), que está en plena negociación, para la salida de 461 trabajadores que cumplirán entre 61 años y medio o 62 años en los próximos meses. La empresa no quiere esta vez que el plan de bajas vaya acompañado de la fórmula del contrato de relevo, unas condiciones que no acaban de convencer a los sindicatos, ya que de esta manera no se garantiza el reemplazo del personal prejubilado se haga con trabajadores más jóvenes y sin que se produzca una doble escala salarial.

La situación es tal que dos de los sindicatos minoritarios, CGT y Stopel --que cuenta con 10 de los 33 delegados del comité--, han convocado huelga para tres turnos de trabajo. El primero de ellos será hoy y los otros dos el viernes 28 por la noche y el sábado 29. Los contra los contratos precarios, por la defensa de la salud y los descansos para evitar el aumento de la accidentabilidad en la planta automovilística aragonesa.

ESTABILIDAD Y EMPLEO

En este contexto, el director de la planta zaragozana, José Antonio Muñoz Codina, ha aprovechado su intervención en el acto de lanzamiento del Corsa-e para poner en valor la situación actual de la factoría y lde os frutos que ha dado el entendimiento con el comité. Ha recordado que la fábrica se encuentra a plena capacidad productiva y con la prevsión de alcanzar este año su récord de fabricación, un posicionamiento que «es consecuencia», ha recalcado, del nuevo convenio pactado con el comité --y refrendado por la plantilla-- en febrero del 2018, que aportó «estalbidlaid» a Figueruelas y «elementos adicionales de competitividad» por los sacrificios laborales y salariales introducidos.

El directivo ha valorado por ello el «alto nivel de responsabilidad» mostrado entonces por el comité con ese acuerdo. «Nos ha permitido que estemos donde estamos hoy, en pleno empleo y en plena actividad productiva», ha subrayado. Ante estos resultados, Muñoz Codina ha animado a seguir por este camino para «mantener entre todos la protección del sector» y «no romper los equilibrios». En este sentido, ha instado a los sindicatos y a la plantilla a trabajar «de forma conjunta y cohesionada» para hacer la factoría «más robusta».

HUELGA DE LA AUXILIAR DE EMERGENCIAS

Por otra parte, UGT convocó este viernes una jornada de huelga en la empresa ESC (Grupo Prosegur), adjudicataria del servicio de bomberos de la planta zaragozana de PSA/Opel, en protesta por el despido de cuatro trabajadores y afiliados de este sindicato. Desde esta organización denunciaron que los ceses «no tienen causa justificada» y los atribuyeron a «represalias» por haber presentado reclamaciones de cantidad porque la empresa no está aplicando correctamente la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Según aseguran, ESC ha aminorado el complemento de puesto de trabajo para mitigar el efecto de este alza retributiva. Un grupo de trabajadores se manifestaron ayer a las puertas de la factoría automovilística para hacer visible su protestas y tras fracasar la medicación del SAMA en este conflicto laboral.