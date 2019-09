«Nadie sabe cómo va a afectarnos si no hay acuerdo»

Marina Senero se marchó en septiembre del año 2017 y empezó trabajando como auxiliar de conversación en un colegio y actualmente es profesora de español y francés en un instituto.

Cuando ella llegó a Reading hace dos años, la votación del brexit ya se había llevado a cabo y «se sabía que Reino Unido se iba a marchar de la Unión Europea».

Actualmente la gente «está muy quemada». Antes estaba «más positiva, sabían que se iban pero quedaban esperanzas». «Hoy por hoy, los ingleses aun ven una puerta abierta para que de verdad Reino Unido no salga de la Unión Europea, pero creo que eso no va a pasar», contó Marina, que también explicó cómo todos sus amigos y su entorno más cercano cuentan que votaron en contra y que «están muy enfadados» con el tema.

La situación ahora mismo en Reino Unido está «muy mal» hasta el punto de que, según explicó Marina, las universidades españolas han empezado a decir a los estudiantes de Erasmus que no elijan Reino Unido entre sus opciones porque «no saben qué va a pasar». Otro acontecimiento que narró Marina fue el aviso a los ciudadanos británicos por parte de agencias de viajes y compañías de ferris, que les dijeron antes de verano que «cancelasen sus viajes porque no les podían asegurar cómo iba a ser la vuelta».

Marina tiene de plazo para sacarse la residencia hasta diciembre de 2020 si no hay acuerdo y hasta 2021 si existe el acuerdo. «Hay personas que dicen que nada va a cambiar porque dicen que hasta 2021 hay de plazo.

La situación de incertidumbre es extrema por lo que Marina aseguró no saber si le iba a afectar si no había acuerdo.

Reino Unido tiene una gran cantidad de ciudadanos europeos que negociaron «bastante bien los términos», por lo que Marina se encuentra «tranquila» si finalmente sí que hay acuerdo. En caso contrario, aseguró que sobre todo le afectaría en cuanto a la cotización, ya que sin acuerdo tendría que con acuerdo, le cuentan los años trabajados pero sin él, no sabe lo que podría pasar.

Otro de los puntos que más inquietan a esta ejeana es el no saber ni necesitaría un visado cada vez que vuelve a España en vacaciones o qué tendría que hacer con la Seguridad Social debido a que actualmente tiene la inglesa y no la española, por lo que no le podrían atender aquí si finalmente deja de pertenecer a Europa. s.pérez